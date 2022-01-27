إصابة 4 شباب في حادثين دراجات نارية بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق قرية «النشوة» التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أمن البحيرة يتلقى بلاغا بحادث دراجة نارية

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة رشيد يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق قرية النشوة التابعة لذات المركز، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «كمال ع، د، 16 سنة، مقيم قرية البصيلى، بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، رياض ع، ب، 18 سنة، بجرح بالرأس و كدمات بالجسم، وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن»، وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية بوادي النطرون

فيما أصيبت شخصان في حادث انقلاب دراجة نارية بالكيلو 131 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة إثر حادث انقلاب دراجة نارية بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق ذات المركز وتحرر محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة «طارق. م. ع، 26 سنة، باشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى، أسامة ص. غ، 23 سنة، باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم»، ويجرى عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.