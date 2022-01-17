حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار في الشابو والهيروين بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية، بحبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع، وذلك بعد ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الشابو.

ونجحت مأمورية مكبرة لوحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد البرماوي، في القبض على «أحمد.م.ح»، وشهرته «جرنديزر»، مسجل شقي بلطجة وفرض سيطرة وسرقة بالإكراه، وسبق اتهامه في العديد من القضايا.

ضبط المتهم

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء طلعت عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط مباحث قسم ثالث، تفيد باتجار أحد الأشخاص في مخدري الشابو والهيروين على نشاط واسع.

ونجح ضباط البحث في تحديد هوية المتهم ومتابعة تحركاته، وتمكن النقيبان كامل قمحاوي ومروان منصور من القبض على المتهم، وبحوزته بندقية خرطوش وطبنجة وكمية من الذخيرة، بجانب كمية كبيرة من الهيروين ومخدر الشابو.

سقوط 5 تجار هيروين في الإسماعيلية

واستهدفت حملات مكبرة في دائرة قسم ثان الإسماعيلية، برئاسة المقدم حازم حسام رئيس مباحث ثان الإسماعيلية مروجي المواد المخدرة، خاصة مخر الهيروين وتمكنت من ضبط 5 تجار.

وقالت مصادر أمنية، إن المتهمين ضُبطوا بكميات مختلفة تجاوزت 7 كيلو جرامات من خام الهيروين المخدر، وكمية من مخدر الشابو ومخدر الحشيش والهيدرو.

وأضافت المصادر، أن الحملات مستمرة لملاحقة العناصر المروجة للمواد المخدرة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالقضاء على كل بؤر الاتجار في المخدرات.