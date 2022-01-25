طوارئ في الإسماعيلية وانتشار سيارات شفط المياه استعدادا لموجة الأمطار

حذرت محافظة الإسماعيلية، من حالة الطقس السيئ التي ستشهدها المحافظة خلال الساعات القليلة المقبلة، بدءا من مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الجمعة 28 يناير المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية، تنبيهاً بانه من المحتمل هطول أمطار كثيفة غداً الأربعاء، تصل إلى أمطار رعدية غزيرة على فترات متقطعة من اليوم.

انتشار فرق الطوارئ وسيارات شفط المياه

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع حالة الطوارئ في المحافظة، استعدادا لحالة الطقس السيئ مع مراجعة خطة انتشار فرق الطوارئ وسيارات شفط المياه بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وكلف اللواء شريف بشارة، نائبه المهندس أحمد عصام، بالتواصل المستمر مع كل رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، لمتابعة أعمال النظافة وتطهير مجاري المياه للعمل على عدم تراكم أي مياه في الشوارع حال سقوط الأمطار، وسرعة التعامل الفوري معها، لضمان السيولة المرورية.

استقرار في طقس الإسماعيلية اليوم

وشهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، استقرارا ملحوظا في درجات الحرارة، وشهدت أمطار خفيفة لم تستمر سوى دقائق.

وتشهد طرق الإسماعيلية، سيولة مرورية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مع وجود حركة للرياح على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي.

وحذر رجال المرور والخدمات الأمنية المنتشرة على الطرق، المواطنين، من تجاوز السرعات المقررة خلال السير على الطرق، لعدم وقوع أي حوادث مرورية.