ضبط متهمين بالنصب على المواطنين في القاهرة والدقهلية.. ربحا 22.5 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ أحد الأشخاص مقيم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، أنشأ شركة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وأوهم ضحاياه في المراكز التجارية والمراكب السياحية ومحطات تموين السيارات المختلفة بفوزهم بجوائز عن طريق كوبونات السحب، طالبا منهم الحضور إلى مقر الشركة وتسليمهم جوائز رخيصة الثمن.

وتابعت التحريات، أنّه بعد حضور الضحايا إلى مقر الشركة، يزعم أنّ شركته متعاقدة مع إحدى القرى في الساحل الشمالي، وأنّه يمكنهم التعاقد لشراء حصص ملكية في ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوعين كل عام بنظام الملكية الجزئية «تايم شير» على خلاف الحقيقة، وتمكن من خلال ذلك من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

20 مليون جنيه أرباح المتهم

وأضافت التحريات أنّ المذكور نجح في النصب والاحتيال على العديد من المواطنين تجاوز عددهم 400 عميل، واستولى منهم على مبالغ مالية تجاوزت 20 مليون جنيه بذات الأسلوب الإجرامي المشار إليه.

وبتقنين الإجراءات، جرى استهدافه وضبطه بمقر الشركة المشار إليها، كما جرى ضبط 19 عقدا وهميا لبيع حصص عقارية بنظام «تايم شير» كميات من المجلات الدعائية والكتالوجات تحوي صورا لشواطئ ومنتجعات سياحية يستخدمها في إيهام ضحاياه بأنّها للوحدات محل التعاقد، و2 أكلاشيه، وكشوف مدون بها العديد من البيانات وأرقام الهواتف الخاصة بضحاياه.

وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وبسؤال 2 من ضحاياه قررا تعرضهما للنصب والاحتيال من قبل المتهم والاستيلاء منهما على مبالغ مالية، واتخذت الإجراءات القانونية.

ضبط متهم بالنصب على المواطنين عبر فيس بوك

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، أنّ أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية بمحافظة الدقهلية، تعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، من خلال إنشاء صفحة على فيس بوك ودعوة الأشخاص للتبرع لبعض الحالات الإنسانية التي ينشر فيديوهات لها عبر صفحته، وتلقيه عقب ذلك تحويلات بالعملة الأجنبية من بعض الأشخاص على حسابه بأحد البنوك، ثم استبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون، ويستولي على قيمة تلك المبالغ لنفسه.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبيّن أنّ حجم تعاملاته خلال عامين وصل لنحو 2,5 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.