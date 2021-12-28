ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمطروح

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن مطروح نشاط «شخصين» لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها..

كمين للمتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بكمين أُعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة الضبعة، إلا أن أحدهما إستشعر بوجود القوات وفر هارباً بالدروب الصحراوية تاركاً سيارة وتم ضبط الثانى حال إستقلاله سيارة.. وقد أسفر التفتيش عن ضبط (عدد 100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى– 2هاتف محمول).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,000,000) مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.