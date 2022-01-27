تسليم 51 مشروعا للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في البحيرة

انطلقت أمس فعاليات البرنامج الرئاسى «فرصة» بمجمع دمنهور الثقافى تحت شعار «من الدعم النقدى إلى الاستقلالية المالية» بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادى.

كما يأتي المشروع للمساعدة في تأسيس مشروعات متناهية الصغر أو الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قرض متناهي الصغر وإقامة وحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل للفئات الأكثر احتياجا من خلال برامج تمكين اقتصادي واجتماعي.

افتتاح البرنامج بحضور قيادات المحافظة

وجاء الافتتاح بحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد للمحافظة، عاطف الشبراوى مستشار وزير التضامن الاجتماعى وأحمد غفران مدير البرنامج للتمكين الاقتصادى، محمد سيد عبد المجيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة ومنسقى برنامج فرصة و قيادات المجتمع المدنى ووممثلى الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية.

برنامج فرصة منظومة متكاملة

ويمثل برنامج فرصة منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف مناسبة، ويعد استكمالا لمنظومة الحماية الاجتماعية من البرامج الاجتماعية المقدمة للفقراء لمساعدة القادرين على العمل للانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي.

تسليم 51 مشروعا للمستفيدين من البرنامج

هذا وقد قام السكرتير العام المساعد ومستشار وزير التضامن ومدير البرنامج ووكيل وزارة التضامن بتسليم عدد 51 مشروعا للحالات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بنطاق عدة مراكز بمحافظة البحيرة، كما جرى افتتاح مقر برنامج فرصة بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، وافتتاح وحدة إنتاجية بجمعية مستثمرى البحيرة.

ويأتي هذا البرنامج في اطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى وخاصة لمحدوى الدخل وتحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.