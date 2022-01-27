التحقيق في بلاغ يتهم مقاولا بأعمال تخريبية في عقار بالمنصورة

بدأت جهات التحقيق بالدقهلية في فحص البلاغ مقدم من أستاذ جامعي وضابط شرطة ضد مقاول، هدم الأعمدة الخرسانية داخل محل تجاري عقار سكني مكون من 5 طوابق، وبحسب البلاغ فإن المقاول اشترى محلا تجاريا في العقار رقم 19 بتقسيم 6 أكتوبر بالمنصورة.

وأوضح البلاغ أنّ المحل التجاري غير مرخص، وهدم المتهمان امتداد كمر خرساني متلاحما تسليحيا مع أعمدة وأعمال تسليح أساس العمارة داخل المحل، ما يشكل خطورة كبيرة على المبنى بالكامل، ويعرضه للانهيار على رؤس السكان.

تفاصيل البلاغ

وأوضح مقدمو البلاغ الذي حمل المحضر رقم 829 إداري قسم أول المنصورة لسنة 2022، أن المتهم الرئيسي حاول طمس معالم جريمته التي تعرض حياة السكان للخطر عن طريق إعادة تشطيب المحل، مستغلًا غياب بعض السكان مما يضع السلامة الانشائية للعقار والسكان والمنطقة للخطر، وأن تلك الأعمال التي وصفها السكان بالتخريبية كانت دون تصاريح من الجهات المختصة، وبقصد توسعة المحل لرفع قيمته السوقية متجاهلًا أرواح السكان الذين يسكنون في العقار.

شكوى إلى محافظة الدقهلية

وذكر مقدمو البلاغ أنهم تقدموا بشكوى إلى محافظة الدقهلية في مايو 2021، وقامت اللجنة الفنية من حى غرب بإثبات الحالة على الوضع الأصلي للخرسانة وامتداد الكمر المسلح، والتنبيه على المقاول بعدم اتخاذ أى إجراءات هدم دون موافقة الجهات المختصة، إلا أن المقاول ونجله قاما بعد انصراف اللجنة الفنية من حي غرب بهدم جانب من الأعمدة والأساسات الخرسانية.

جهات التحقيق تطلب معاينة الشرطة وحي غرب المنصورة

وكلفت جهات الشرطة وحي غرب المنصورة باتخاذ الإجراءات القانونية والمعاينة الفنية من حي غرب المنصورة، وموافاة النيابة بنتائج ما أسفرت عنه المعاينة حتى يتسنى لها استكمال التحقيقات واتخاذ الإجرءات القانونية بحق المقاول ونجله.