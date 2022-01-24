«آثار أسوان» تنفي هدم سور أثري من آلاف السنين.. وتكشف التفاصيل

نفى الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير آثار أسوان والنوبة، ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بخصوص فاجعة هدم سور أثرى من آلاف السنين، وآثار اللودر بالمكان.

قيام بعض الأثريين بالانتقال للموقع

وأضاف مدير آثار أسوان أنه رغم قيام بعض الأثريين بالانتقال للموقع وتأكيدهم عدم صحة هذا الخبر، إلا أنه انتقل بنفسه يوم السبت الماضي الموافق 22/1 وتأكد من عدم صحته، مشيرًا إلى أنه حرص على تصويره للموقع وإظهار السور الأثري للتأكيد على عدم المساس به.

تفقد السور الأثري

وأوضح الدكتور عبدالمنعم سعيد، أنه حرص على تفقد السور الأثري اليوم الموافق 24/1 بالانتقال للمرة الثانية، وحرص على تصوير مقاطع الفيديو سواء عن هذا الجزء من السور الأثري أو الأجزاء الأخرى الموجودة بمنطقة آثار أسوان والنوبة، سواء داخل جبانة أسوان الحديثة، أو المنطقة الواقعة عند مضرب الأرز.

وأكد مدير آثار أسوان أن الجزء المشار إليه عند مدخل معبد فيلة منذ أكثر من 15 عاما تعرض لانفجار ماسورة مياه بجواره، الواصلة إلى مصنع كيما، وتعرض أيضا للأمطار والأعاصير التي حدثت في أسوان نهاية العام الماضي، أما بالنسبة لآثار اللودر فهي في منطقة قريبة من السور، أثناء تطوير المنطقة المؤدية إلى معابد فيلة، دون المساس بالسور الأثري، مع ملاحظة أنه أثناء العمل كانت هذه الأعمال تتم تحت إشراف المنطقة الأثرية التي هي على علم تام بما يتم من جميع الأعمال داخل مدينة أسوان.

وتابع الدكتور عبدالمنعم سعيد، أنه تم أيضًا خلال الفيديو الذى تم تصويره عن طريق المنطقة، التأكيد على مدى سلامة هذا الجزء وسلامة الأجزاء الأخرى، وأن المنطقة حافظت عليها، رغم وقوعها بمناطق مزدحمة بالسكان، ورغم الزحف العمراني.

وأكدت هذه الفيديوهات المجهودات المبذولة من المنطقة للحفاظ على هذه الأجزاء، مع العلم أن المنطقة شهدت طفرة كبيرة جدا من التطوير في جميع المناطق الأثرية منذ أكثر من 6 سنوات، وما زال هذا التطوير مستمرا ولم تشهده المنطقة منذ أعوام، وأن ما تم نشره لم يكن سوى فبركة إعلامية، لا يوجد عليها أي دليل.