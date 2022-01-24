والد «رحيق» بعد ابتزازها: تنازلت عن المحضر لروابط النسب مع أسرة المتهم

أكد محمد عبد الحكيم، والد الطالبة «رحيق»، على أنه تنازل عن قضية ابتزاز ابنته عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إلقاء القبض على المتهم الذي تبين أنه أحد أبناء قريته في مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مشيرا إلى أن أسرة الطفل المتهم تربطها به علاقات نسب، ما دفعه للتنازل.

والد الطالبة رحيق: المتهم طفل.. وتنازلت حفاظا على مستقبله

وأضاف والد الطالبة «رحيق»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عددا من أهالي القرية تدخلوا للتوسط في الصلح لحل المشكلة، مراعاة لسن المتهم الذي لم يتعد 15 سنة من العمر، مؤكدا على أن الطفل وأسرته أشاروا إلى أنه لم يكن مدركا لخطورة ما قام به من ابتزاز عبر منصات ووسائل التواصل الاجتماعي، ما تسبب في دخول ابنته في حالة نفسية سيئة، والتنمر عليها في الشارع والمدرسة المتواجدة بها.

إخطار بواقعة الابتزاز

وكان اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا، يفيد بإلقاء القبض على طالب يدعي «م. أ»، 15 سنة، بعد تقديم محمد عبد الحكيم، المقيم في قرية ميت موسى التابعة لمركز شبين الكوم، ببلاغ عن تضرره من تعرض ابنته الطالبة في الصف الثالث الإعدادي للابتزاز الإلكتروني، وكشفت التحريات أن المتهم هو من قام بارتكاب الجريمة، فتم تقنين الإجراءات وإلقاء القبض على المتهم، إلى أن تنازل والد المجني عليها عن المحضر واتفق مع أسرة الطفل على الصلح.