خطوات تفادي قطع التيار بعد هدم العقار.. إخطار الشركة أهمها

يحتفظ بعض المشتركين بعداد الكهرباء عند القيام بعملية هدم العقار الخاص به بالمنشآت السكنية والتجارية وإعادة تركيبها مرة أخرى دون الرجوع أو إخطار شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

إبلاغ شركة توزيع الكهرباء

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه يجب على المشترك عند هدم العقار وإعادة البناء مرة أخرى إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها وتقديم الأوراق المطلوبة حتى لا يتعرض لفصل التيار وإلغاء التعاقد من تلقاء نفسه دون إعلان أو إنذار.

وِأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الإجراءات التي يجب أن يتبعها المشترك في هذه الحالة كالتالي:

الإجراءات التي يجب اتباعها في حال هدم وإعادة بناء العقار بالنسبة للعداد

- الخطوة الأولى

- تتضمن من المشترك أن يتقدم بطلب رفع العداد وتصفيته للهدم وإعادة البناء.

الخطوة الثانية

- يجب أن يتقدم المشترك للهندسة بطلب رفع العداد أو العدادات المركبة وتصفيتها.

الخطوة الثالثة

- أن يقوم المشترك بسداد كافة المديونيات المستحقة على تلك الاشتراكات وسداد الرسوم المستحقة.

الخطوة الرابعة

- قيام شركة توزيع الكهرباء بإجراء المعاينة على الطبيعة لوصف العقار ومساحته وحدوده قبل الهدم.

الخطوة الخامسة

- قيام شركة توزيع الكهرباء برفع العداد وسداد قيمة التصفية والتسوية إن وجد.

الخطوة السادسة

- أن يتقدم المشترك بطلب إعادة التوصيل مرة أخرى بعد الانتهاء من إعادة البناء.

الخطوة السابعة

تقوم شركة توزيع الكهرباء بإجراء المعاينة مرة أخرى للعقار بعد إعادة التيار للتأكد من الحدود والمساحة والأدوار قبل الهدم وهنا يفرق أمران:

* قيام المشترك بإعادة البناء للعقار على نفس الحدود ونفس المساحة وقيامه بتعلية أدوار مستحدثة قبل الهدم في هذه الحالة يتم سداد قيمة «ك.ف.أ» عن الأدوار التي تم تعليتها وفي حالة طلب تركيب عدادات لها يستوفي كافة المستندات المطلوبة طبقاً للتعليمات.

- في حال قيام المشترك بإعادة البناء ولكن بزيادة المساحة الأفقية «مساحة المنزل قبل الهدم» في هذه الحالة يطلب منه موافقة الوحدة المحلية على الحدود والمساحة الجديدة.

الخطوة الثامنة

- حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر المدة القانونية التي يمكن للمشترك إعادة التوصيل فيها بعد إعادة البناء هي ستة أشهر.

الخطوة التاسعة

- في حالة تجاوز المشترك هذه المدة القانونية يتم إضافة العداد أو العدادات للمخازن.