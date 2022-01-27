تفاصيل فرص عمل باليوم التوظيفي لـ«الشباب».. راتب يصل لـ7 آلاف جنيه

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، توافر فرص عمل في بعض الشركات ضمن مبادرة توظيف مصر بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، تفاصيل اليوم التوظيفي لـ(بريوش دوريه - إحدى شركات مجموعة RA Sports)، وذلك يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022 من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 3 مساء، وأبرز الوظائف المتاحة.

تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة

1- ويتر وعضو فريق.

2. شيفات (أول - تاني- تالت).

3. مشرف مطعم.

4. مدير مطبخ.

5. مدير مطعم.

6. باريستا.

أماكن العمل

كايروفيستفال - الداون تاون التجمع الخامس - السعودي الألماني - متحف الحضارات مصر القديمة - سيتي ستارز - مول مصر.

شروط التقدم للوظائف

- يشترط أن يكون المؤهل الدراسي عالٍ أو متوسط أو فوق متوسط، كما تقبل الشركة طلبة بشرط التفرغ.

- يتم قبول المتقدمين من الذكور والإناث.

- يجب أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

- أن يمتلك المتقدم خبرة في العمل من 1 إلى 3 سنوات.

- يشترط أن يكون المتقدم جيدا في اللغة الانجليزية.

- الانتهاء من أداء الخدمة العسكرية وتقديم شهادة تفيد ذلك.

المميزات والحقوق الخاصة بالوظائف

- الرواتب من 3500 إلى 7000 حسب كل وظيفة والخبرات التي يمتلكها المتقدم.

- يحصل الشخص على 30% خصم على جميع البرندات، إضافة إلى حوافز 12%، وبدل انتقال وبدل وجبه، يوم إجازة متغير وتأمينات اجتماعية.

كيفية التقدم لهذه الوظائف

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد: https://bit.ly/3KjL2QH.

للتقديم: الدور الرابع - عمارات S2 / A - داون تاون مول - شارع 90 - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة، أو يمكن التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.