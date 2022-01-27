لو عايز تشتغل في بنك.. «أبو ظبي الأول» يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن بنك أبو ظبي الأول عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن عدد من الوظائف الشاغرة في فروعه المختلفة، لراغبي العمل من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، ولأصحاب الخبرات في مجال العمل المصرفي والبنوك المختلفة، حرصا منه على توفير فرص عمل للشباب بشكل دائم ومستمر.

وحدد بنك أبو ظبي الأول تفاصيل الوظائف الشاغرة في البنك، ونرصد من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسؤوليات الوظائف المتاحة، وفق ما أعلنه البنك، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس أو أعلى في الإدارة أو الأعمال المصرفية أو المالية، ويفضل أن يكون حاصلا على شهادة الامتثال أو مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم المالية أو إدارة المخاطر.

- أن يكون لديه المعرفة السليمة بالتقنيات الناشئة الرئيسية مثل Blockchain والذكاء الاصطناعي (AI) وFinTech وتحليلات البيانات.

- أن يكون الحد الأدنى من الخبرة لديه لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة التجارية في دور الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة في دور التمويل التجاري/TBML.

مسؤوليات الوظائف

- اتباع جميع سياسات وعمليات مكافحة غسل الأموال ذات الصلة وإجراءات التشغيل القياسية والتعليمات، حتى يجرى تنفيذ العمل بطريقة محكمة ومتسقة.

- مراجعة وتحديث سياسة المجموعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الأقل على أساس سنوي، أو عندما تكون هناك تغييرات كبيرة في القوانين واللوائح أو العمليات الرئيسية.

- تطوير الملاحظات الإرشادية وإجراءات التشغيل القياسية لسطح المكتب (SOP) بشأن مسائل محددة لمكافحة غسل الأموال.

- تقديم الدعم والمشورة للإدارات الأخرى فيما يتعلق بتطبيق سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال على وظيفتها.

- مراجعة السياسات والإجراءات المقدمة من الوحدات الأخرى من وجهة نظر مكافحة غسيل الأموال، وتقديم تعليقات بشأنها.

- تحديد واقتراح الفرص من أجل التحسينات المستمرة للأنظمة والعمليات والممارسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، بناءً على المخاطر وأوجه القصور في الرقابة المحددة.

- تقديم تدريب دوري للموظفين ضمن فريق وتنظيم أوسع.

- مراقبة أداء برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وربط الأنشطة على أساس مستمر، واتخاذ الخطوات المناسبة لتحسين فعاليته.

- إجراء المراجعات المواضيعية على الحسابات والمعاملات عالية المخاطر لمكافحة غسل الأموال، بناءً على الأنماط والاتجاهات.