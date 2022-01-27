وظائف شاغرة في بنك القاهرة ومصرف أبو ظبي الإسلامي.. تعرف على الشروط

طرح بنكا القاهرة وHSBC ومصرف أبو ظبي الإسلامي، عددا من الوظائف الشاغرة للعمل داخل تلك المؤسسات المالية والمصرفية، بمجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، يتعلق بعضها بالمؤهل الدراسي وسنوات الخبرة، والعمل ضمن فريق وليس بشكل فردي.

وأعلنت جميع المؤسسات المالية السابق ذكرها، عن فرص العمل والوظائف من خلال مواقع تلك البنوك على موقع «لينكد إن»، التي جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

وظيفة بنك HSBC

أوضح البنك أن الوظيفة المطلوبة هي CSE - Contact Centre، التي جاءت شروطها والمهام المطلوبة على النحو التالي:

- حاصل على مستوى تعليمي لشهادة الثانوية العامة على الأقل، وأن يكون في سن العمل القانوني.

- يجب أن يتقن اللغات التي تتطلبها العملية.

- منفتح على جداول العمل المرنة.

- تقديم ما وعد به بما يتماشى مع توقعات العملاء والخدمة.

- القيام بعمل جيد، ويهتم بجعله مناسبًا للعميل ويتحقق من أن كل شيء في محله.

- القدرة على العمل في بيئة كبيرة الحجم.

- إتقان استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية وحزم البرامج الأساسية والتطبيقات المتخصصة.

- الرد على مكالمات هاتفية من عملاء HSBC بطريقة مهذبة وودودة، وغرس ثقة العميل وحل مشكلاته عند أول اتصال حيثما أمكن ذلك.

- تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة بناءً على تحليل احتياجات العملاء، ويضمن فهم العملاء لتلك المنتجات.

- توفير خدمة عملاء ممتازة لمكالمات العملاء الأساسية الواردة عبر مواكبة التدريب والاتصالات الداخلية.

- توليد ولاء العملاء عبر المعرفة القوية بالمنتجات والخدمات الرئيسية.

- فهم وحل المشكلات وكيف ومتى يجرى التصعيد.

- العمل كنموذج يحتذى به لقيم وسلوكيات مجموعتنا، ودعم الزملاء والعملاء لتقديم خدمة عملاء فائقة عبر هذه القيم.

- التقديم السريع يجرى من خلال موقع البنك على موقع «لينكد إن».

وظيفة مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأكد مصرف أبو ظبي الإسلامي، حاجته لوظيفة رئيس قسم التحويل المركزي والخدمات المالية، بشروط ومهام هي:

- شهادة جامعية / كلية في إدارة الأعمال.

- أكثر من 12 عاما من الخبرة ذات الصلة.

- فهم جيد جدا للقضايا المحاسبية والمالية والاقتصادية.

- مهارات محاسبية ومراجعة قوية.

- القدرة على التعرف على المعاملات غير النظامية.

- معرفة جيدة بمختلف المجالات والمنتجات المصرفية.

- الوعي القوي باللوائح النقدية المحلية.

- مهارات إدارية وتواصلية وشخصية وتحليلية ممتازة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- مهارات حاسوبية قوية.

- إدارة الخطط ويوجه أهداف الوحدة وهيكلها، بالتوازي مع الهدف العام للبنك، وفي اتجاهه.

- ضمان معالجة جميع المعاملات اليومية بشكل صحيح، وأن جميع الإدخالات المالية ذات الصلة تسجل بشكل صحيح في الأنظمة.

- التقديم السريع يجرى من خلال موقع البنك على موقع «لينكد إن».

وظيفة بنك القاهرة

وأخيرا كشف بنك القاهرة عن حاجته لوظيفة رئيس مركز الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بشروط ومهام هي:

- درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- دورة الائتمان أمر لا بد منه.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

- مهارات قيادية قوية.

- مهارات عرض قوية.

- الفهم السليم لممارسات الإقراض.

- مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين والتفاوض والاتصال.

- معرفة ممتازة بالسوق والصناعة.

- القيام بالدور التنفيذي في تحقيق النمو لمحفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفق الأهداف السنوية المخططة التي تحددها الإدارة.

- إدارة وقيادة فريق العمل في مركز الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع العمل على زيادة قاعدة العملاء من خلال جذب عملاء جدد.

- التقديم السريع يجرى من خلال موقع البنك على موقع «لينكد إن».