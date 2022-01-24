إحباط محاولة لتهريب أدوية بشرية بمطار مرسى علم الدولي

أحبط رجال الجمارك بالوردية الثانية بمطار مرسى علم الدولي، برئاسة محمد عبدالمنعم أحمد مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

تمرير حقائب على جهاز الفحص

وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة خطوط شركة مصر للطيران رقم MS184 القادمة من أثينا ترانزيت القاهرة، اشتبه هاني عنتر مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب مصري الجنسية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق سداد ضرائب رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة «X-RAY» بمعرفة عرفات أحمد محمد ومحمود فخري عبدالحافظ، مأموري الجمرك المعينين على جهاز الفحص بالأشعة، فأفادا بوجود كثافات على شكل علب متشابهة.

ضبط 150 شريطا خاصا بعلاج إجهاض الحمل

وبالعرض على محمد عبدالمنعم احمد مدير إدارة الجمرك، كلف هاني عنتر ومحمد رشدي عثمان مأموري الجمرك لتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 150 شريط «Cytotec» خاصا بعلاج إجهاض الحمل، و108 أمبولات «Caverject» منشط جنسي، و6 علب مكملات غذائية، وسيجارتين إلكترونيتين، و3 أجهزة لقياس السكر مخبأة بين طيات ملابسه داخل حقائب الراكب.

وقرر محمد شاذلي، مدير عام جمارك سفاجا، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر تهرب جمركي رقم 33 لسنة 2022.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات، الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الادارة المركزية للجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبيه بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.

ضبط تهريب عدد من الأقراص المخدرة ومستحضرات تجميل

كان رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رضا أبو العزم مدير أحبطا محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .