كل ما تريد معرفته عن جوائز «Joy Awards».. فنانو مصر ينافسون بقوة

تتجه أنظار العالم العربي، الليلة، إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث تقام النسخة الثانية من حفل توزيع الجوائز «Joy Awards»، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم السينما والدراما، بالإضافة إلى الرياضيين والإعلاميين العرب والعالمين، ومن المقرر أن يعرض الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء، على شاشة «MBC1».

وطار عدد كبير من النجوم المصريين والعرب إلى الرياض، لحضور حفل «Joy Awards» من بينهم كاظم الساهر، محمد هنيدي، نانسي عجرم، أصالة، أكرم حسني، عمرو يوسف، نيللي كريم، دينا الشربيني، الكاتب مدحت العدل، عمر كمال، بالإضافة إلى الإعلاميين رامي رضوان، وبوسي شلبي.

تفاصيل حفل «Joy Awards»

تعتمد الجوائز على تصويت الجمهور في 13 فئة في مجالات الإبداع، ضمن 5 اختصاصات، هي: السينما والموسيقى والمؤثرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية، ويتواجد في كل فئة 4 مرشحين.

ويتنافس نجوم السينما المصرية، في المنافسة على جائزة أفضل ممثل فئة السينما ما بين: أحمد السقا، كريم عبد العزيز، محمد هنيدي وبيومي فؤاد، أما جائزة أفضل ممثلة فئة السينما يتنافس عليها: منة شلبي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، واللبنانية كارمن بصيبص.

وفي فئة أفضل فيلم يتنافس «وقفة رجالة» للمخرج أحمد الجندي، و«العارف» للمخرج أحمد علاء الديب، و«الإنس والنمس» للمخرج شريف عرفة، و«ماما حامل» للمخرج محمود كريم.

محمد حماقي ينافس وائل كافوري وماجد المهندس

جائزة أفضل فنان فئة الموسيقى، ينافس محمد حماقي على الجائزة، مع كل من وائل كافوري، ماجد المهندس، وراشد الماجد، أما أفضل فنانة فئة الموسيقى فالجائزة تتنافس عليها أصالة، إليسا، أحلام، ونانسي عجرم.

في فئة أفضل أغنية، تشتعل المنافسة بين «سلامات» لـ ناسي عجرم، «البنت القوية» وائل كافوري، «الفاتنة» لـ ماجد المهندس، بالإضافة إلى «حسك وجودي» لـ راشد الماجد.

أفضل ممثلي الدراما

يتنافس في فئة أفضل ممثل في الدراما: اللبناني معتصم النهار عن دوره في مسلسل «صالون زهرة»، قصي خولي عن دوره في «لا حكم عليه»، وخالد صقر في «اختطاف»، بالإضافة إلى يعقوب الفرحان عن مسلسل «رشاش».

وفي فئة أفضل ممثلة عن فئة الدراما، تتنافس شجون الهاجري في «ملاك الرحمة»، هدى حسين في «الناجية الوحيدة»، ونادين نسيب نجيم عن دورها في «صالون زهرة»، وإلهام علي عن دورها في «اختطاف».

أما فئة أفضل وجه جديد في الدراما، تنحسر المواجهة ما بين نور طاهر وأندريا طايع عن «مدرسة الروابي للبنات»، وإبراهيم الحجاج وفايز بن جريس عن «رشاش».

محمد صلاح ينافس عمر السومة

يتواجد رياضيين مصريين ضمن جائزة الرياضي والرياضية المفضلة، وهم: محمد صلاح في فئة الرجال، التي تتضم عمر السومة، طارق حمدي، وسالم الدوسري، بينما تتواجد فريال أشرف في فئة السيدات، التي تتضم دانية عقل، ريما الجفالي، وياسمين الدباغ.