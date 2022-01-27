أول تعليق لـ منة شلبي بعد إصابتها بكورونا: «لازم أكتبها بإيدي أنا اتكرونت»

أصيبت الفنانة منة شلبي خلال الساعات الماضية بفيروس كورونا المستجد في أثناء تصوير مسلسلها الرمضاني المقبل «بطلوع الروح»، وفي أول تعليق لها بعد إصابتها بالفيروس، قالت منة شلبي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بس كنت محتاجة أكتبها بإيدي، أنا اتكرونت»، لتتوالى عليها تعليقات متابعيها وبعض نجوم الفن داعين لها بالشفاء العاجل.

تعليق نشوى مصطفى على إصابة منة شلبي بكورونا

علقت الفنانة نشوى مصطفى قائلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. ألف ألف سلامة عليكي يا حبيبتي، بإذن الله هتعدي وهتبقي كويسة».

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إصابة منة شلبي بكورونا

كشفت مصدر مقرب من فريق عمل مسلسل «بطلوع الروح» أن «منة» أصيبت بفيروس كورونا المستجد في أثناء استعدادها للسفر إلى لبنان لبدء التصوير، إذ جاءت نتيجة المسحة التي أجرتها قبل السفر «إيجابية»، وتخضع حاليا للعزل المنزلي، وحالتها الصحية مستقرة.

ويشارك في بطولة مسلسل «بطلوع الروح»: إلهام شاهين، أحمد السعدني، أحمد داوود، محمد حاتم، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري، ومن المقرر أن يتم عرض العمل في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل 2022.

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أعمال جمعت منة شلبي وكاملة أبو ذكري

يعد هذا العمل هو التعاون الثالث الذي يجمع منة شلبي وكاملة أبو ذكري، بعد تعاونهما في فيلم «عن العشق والهوى» عام 2006، ومسلسل «واحة الغروب» عام 2017.

وتعيش منة شلبي حاليا حالة من النشاط السينمائي، حيث تشارك في فيلمي «الجريمة، ومن أجل زيكو» اللذان يعرضها حاليا في دور العرض السينمائية، وتصدرا شباك الإيرادات خلال الفترة الماضية.