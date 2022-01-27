إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بصحراوي البحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بالكيلو 48 على طريق «مصر- اسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية وجرى تحرير محضر بالواقعة.

أمن البحيرة يتلقى بلاغا بالحادث

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالكيلو 48 بنطاق ذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

الأمن ينتقل لمعاينة مكان الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «عمرو غنيم عبد القادر، 34 سنة، مقيم طنطا، باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وأحمد عوني أحمد، 31 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى وكسر في الحوض، وأحمد محمد سند، 32 سنة، بكسر في الحوض ونزيف في البطن، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عبد الحميد الصباغ، 28 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الذراع اليسرى، ودينا محمود فاقد، 22 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه نزيف في البطن».

فحوصات طبية للمصابين

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.