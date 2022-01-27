وفاة شاب في المنوفية.. «مات فجأة بعد بث مباشر عن الأمطار»

توفى شاب من محافظة المنوفية، بعد قيامه بعمل بث مباشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي من داخل سيارته أمس، استعرض خلاله هطول الأمطار خلال تحركه من الشهداء إلى شبين الكوم ومنها إلى طريق قويسنا، تحدث فيه مع أصدقائه على البث، وكأنه يودعهم، ثم قال لهم قبل أن يغلق البث مازحاً: «هقفل بقى علشان محدش يعرف أنا رايح فين، لا أكون متراقب» وبعد ذلك البث نزل خبر وفاته على أهل قرية جزيرة الحجر التابعة لمركز الشهداء كالصاعقة، مشيدين بأخلاقه الحسنة وسمعته الطيبة طوال عمره.

«أيمن» رحل وترك أطفاله الثلاثة

وأوضح بلال كشك، أحد جيران المتوفى في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ الشاب المتوفي بعد بث مباشر، هو أحد جيرانه بقرية جزيرة الحجر بمحافظة المنوفية، موضحاً أنّه يدعى أيمن العمدة ويبلغ من العمر 36 عاما، متزوج ولديه 3 أطفال، ويحظى بحب واحترام الجميع وله بصمات واضحة في أعمال الخير داخل القرية، وخاصة في أزمة فيروس كورونا ودعم الغير قادرين من أبناء القرية.

«أيمن» مات بعد بث مباشر عن الأمطار

وعن ظروف الوفاة، كشف كشك أنّ الشاب المتوفي كان يقوم بعمل بث مباشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، أثناء ذهابه لتأدية واجب عزاء في عمدة قرية المصيلحة بمركز شبين الكوم، ولكنه شعر بتعب شديد خلال قيادته السيارة على الطريق، خصوصاً أنّه كان مريضاً بالقلب وأجرى عملية جراحية منذ فترة وجيزة لا تتخطى عدة أشهر، فتوجه إلى المستشفى التي خضع فيها لعملية جراحية، واتصل بأشقائه، وعدد من أصدقائه ليبلغهم بمرضه ووجوده في المستشفى، وذلك بعد إنهاء البث المباشر فورا.

صدمة أهالي القرية بعد وفاة «أيمن»

وانتقل إلى المستشفى عدد من أشقاء وأصدقاء الشاب المتوفى بعد البث المباشر على فيسبوك، ولكنه كان قد توفى إثر شعورة بالتعب، وسط حالة من الصدمة والذهول بين الجميع، ورجى إنهاء إجراءات دفن الجثمان، ونقله لمقابر الأسرة بقرية جزيرة الحجر التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وجرى تشييع الجثمان مساء أمس، بمشاركة المئات رغم صعوبة الجو وسقوط الأمطار، وسط حالة من الحزن الكبيرة بين أبناء القرية والقرى المجاورة.