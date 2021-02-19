سقط عليه جدار مسجد أثناء ترميمه.. وفاة شاب في قرية بالمنوفية

شهدت قرة «تلوانه»، التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وفاة عامل، سقط عليه جدار مسجد أثناء عمله برفقة مجموعة من العمال في ترميمه، بقرية، وسادت حالة من الحزن الشديد بين أبناء قريته بعد وفاة الشاب الذي نال حب واحترام الجميع .

وقال أهالي القرية إن الشاب «ر.ص»، كان يعمل برفقة زملاءه في ترميم مسجد بقرية تلوانه بالباجور، وحذره أحد أصدقائه أثناء العمل من إمكانية سقوط الجدار عليه ولكنه أصر علي الإستمرار في الوقوف بمكانه لإنجاز العمل .

«سقط الجدار عليه وفقد الوعي بشكل كامل»، بهذه الكلمات بدأ الشباب صديقه روايةتفاصيل الواقعة مؤكدا أنه تم انتشاله من أسفل الأنقاض، ونقله في أسرع وقت إلي المستشفي لمحاولة إنقاذه ولكن دون جدوي .

وأضاف: «كنا مصدومين من الموقف ومش مصدقين ومتخيلين إنه أغمي عليه وهيفوق تاني، بس دا قدره ونصيبه وهو مات وهو بيعمر بيت ربنا، وربنا يجعله من أهل الجنة»، وأشار إلى أن الخبر وقع علي رأس الجميع كالصاعقة وأصيب الجميع بحالة ذهول، مؤكدا ان الشاب كان خلوقا ويؤدي عمله علي أكمل وجه .

وشيع أهالي قرية «هيت»، التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مسطقط رأس الشاب المتوفي والذي يبلغ من العمر 25 سنة، جنازته وسط حالة من الحزن الشديد بين جميع المواطنين، راجين الله أن يرحمه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان علي فراق الشاب .