تراجع العملات المشفرة بعد إشارة «الاحتياطي الفيدرالي» لرفع الفائدة

سجلت العملات الرقمية تراجعاً كبيراً، اليوم الخميس، وذلك عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، التي عرقلت موجات من الصعود المتتالي لسوق تلك العملات، مقابل تحريك التوقعات بشأن رفع الفائدة شهية المستثمرين نحو الدولار.

تراجع أكبر 20 عملة رقمية وسط موجة من الهبوط

وبحسب «ستاندرد آند بورز»، فقد أدى تراجع أكبر 20 عملة رقمية حتى الآن، إلى انخفاض سوق العملات الرقمية شديدة التقلب خلال تعاملات اليوم، لتضرب موجة من التراجعات أغلب العملات الرقمية الكبرى، التي تتسم بالمخاطر المرتفعة.

فيما كانت عملة البيتكوين شهدت ارتفاعات قوية خلال تعاملات أمس الأربعاء، لتصل أعلى مستويات الـ38 ألف دولار، تزامنًا مع مكاسب واسعة في سوق العملات الرقمية، في ذلك الوقت.

وبحسب بنك الاستثمار الأمريكي، فإن خسائر رأس المال السوقي للعملات الرقمية، قدر بحوالي 130 مليار دولار، حيث سجل تراجع من مستويات 1760 مليار دولار إلى مستويات 1630 مليار دولار، اليوم.

الاحتياطي الفيدرالي يستعد لرفع الفائدة على الدولار

جاءت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مساء الأمس، بأنَّ البنك على استعداد لرفع معدل الفائدة في شهر مارس المقبل، رافضًا استبعاد تحريك الفائدة في كل اجتماع هذا العام لوقف تسارع التضخم.

وأضاف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب اجتماع السياسة النقدية، أنَّ لجنة السوق المفتوحة تفكر في رفع الفائدة على الدولار الأمريكي في اجتماع مارس إذا سنحت الظروف لذلك.

فيما جاء قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المنتهي أمس، بتثبيت معدل الفائدة عند نطاق يتراوح بين صفر و0.25%، مع الإشارة إلى إمكانية بدء تقليص الميزانية العمومية للبنك بعد عمليات رفع الفائدة.