مكاسب «بيتكوين» 62.4% خلال عام 2021.. وعملة رقمية أخرى ترتفع 1300%

أنهت عملة «البيتكوين» أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية عام 2021، على ارتفاع نسبته 62.4%، فيما كان شهر ديسمبر 2021، هو أسوأ شهر للعملة منذ عام 2013، حيث بلغت خسائر العملة 23.1% خلال ديسمبر الماضي.

نشاط في تحركات البيتكوين بداية عام 2021

بدأت عملة البيتكوين عام 2021 على نشاط ومكاسب كبيرة، حيث سجلت ارتفاعات جديدة بسرعة وأصبح المزيد من المستثمرين وخاصة مؤسسات وول ستريت ذات الأسماء الكبيرة، مهتمين بها كأصل مضاربة أو كتحوط ضد ارتفاع الأسعار، وساعدت التطورات الإيجابية الأخرى، بما في ذلك إطلاق أول صندوق أمريكي متداول في البورصة لتتبع عقود البيتكوين الآجلة، على دفعها إلى الأعلى على مدار العام.

استثمار 20 مليار دولار في المنتجات المشفرة

وعلى الصعيد العالمي، تم استثمار أكثر من 20 مليار دولار في المنتجات المشفرة المتداولة حتى نوفمبر وهو رقم قياسي، وزادت تلك الأصول بنحو 550% منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، ارتفاعا من 3.1 مليار دولار في نهاية العام السابق له، وفقاً لـ«بلومبرج».

البيتكوين تسجل أعلى مستوى في 2021

شهدت العملة الرقمية الأشهر في العالم «البيتكوين»، تقلبات كبيرة خلال العام 2021، حتى وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بالقرب من 69000 دولار في أوائل نوفمبر.

ويقول المحللون، إن هذا الأمر قد تأثر جزئيا، بالمخاوف بشأن زيادة البحث على إطار تنظيمي لتداول العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم، لكنها تفقد أيضا هيمنتها لصالح الشركات الناشئة الأخرى الأقل شهرة والتي اكتسبت شعبية مع توسع النظام البيئي للعملات المشفرة هذا العام، وفقاً لـ«بلومبرج».

ويقول مات مالي، كبير استراتيجيي السوق لشركة Miller Tabak + Co، إن تقلبات البيتكوين في نهاية العام 2021، قد تكون نتيجة لتخلي المستثمرين عن الصفقات غير الرابحة، حيث يبحث المستثمرون في الأصول المشفرة، عن زيادة ممتلكاتهم الضخمة في نهاية العام والتخلص من الأصول الخاسرة.

عملة ترتفع بنسبة 1300% خلال العام 2021

من بين أكبر العملات المشفرة، التي سجلت مكاسب خلال العام الماضي سجلت Binance Coin، حيث ارتفعت بنحو 1300٪ في عام 2021، وتتداول العملة في الوقت الحالي عند مستوى 517 دولار مقارنة مع مستوى بداية العام عند 38.24 دولار.