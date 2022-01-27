تطورات الحالة الصحية لـ مديحة حمدي إثر إصابتها بكورونا.. مسحة جديدة

كشفت الفنانة مديحة حمدي، تطورات حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنّ حالتها تشهد تحسنًا كبيرًا عن الأيام الماضية، داعية الجمهور بالدعاء لها لحين التماثل للشفاء بشكلٍ نهائي.

مديحة حمدي تجري مسحة جديدة خلال أيام

وقالت مديحة حمدي، لـ«الوطن»، إنّها لازالت تُعاني من بعض الآلام ومشاكل بالتنفس، لكن ليست مُقلقة بالنسبة لها، موضحة أنّها ستُجري مسحة جديدة خلال الأيام القليلة المُقبلة، للوقوف على حجم الإصابة بالفيروس، لاسيما وأنها أصيبت منذ 13 يومًا تقريبًا.

تفاصيل إصابة مديحة حمدي بفيروس كورونا

وكانت الفنانة مديحة حمدي، أصيبت بفيروس كورونا، قبل أسبوعين تقريبًا، على هامش مُشاركتها في إحدى الفاعليات بمدينة السويس، إذ شعرت ببعض الآلام المُفاجئة لها، لتُقرر آنذاك العودة إلى القاهرة فورًا، بشأن الاطمئنان على حالتها الصحية، إذ أجرت مسحة كورونا، وتبين وقتها إيجابية المسحة.

الطبيب المعالج ينصح الفنانة بعدم التوجه لمستشفى العزل

وخضعت الفنانة مديحة حمدي، للعزل المنزلي، طوال فترة إصابتها بفيروس كورونا، حيث نصحها الطبيب المُعالج بأن الحالة لا تستدعي نقلها إلى المستشفي، إذ أنه يُتابع حالتها على مدار اليوم، وقياس درجة الحرارة وكذلك معدل التنفس.

مديحة حمدي تناشد الجمهور بعدم الاستهانة بالمرض: الموضوع صعب جدًا

وناشدت الفنانة مديحة حمدي، الجمهور بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المُشددة، وعدم الاستهانة بالمرض نظرا لتداعياته السلبية على الجسم والآلام التي يسببها، قائلة في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «المرض صعب جدًا، لكن أنا راضية بقضاء ربنا، وبتعامل مع الموضوع بنفس راضية».

وكان الفنان رشوان توفيق، قد أعلن إصابته هو الآخر بفيروس كورونا، حيث كان يتواجد في الفاعلية ذاتها، التي أصيبت بها الفنانة مديحة حمدي، داخل مدينة السويس، إلا أن حالته شهدت استقرارًا كبيرًا، وبدأت تتحسن بشكل تدريجي.