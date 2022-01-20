محافظ القليوبية: رفع 105 آلاف طن قمامة في محيط الجبل الأصفر

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على أن المحافظة مستمرة في إزالة جميع التراكمات الموجودة بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة، وفق خطة تم وضعها لرفع جميع المخلفات الموجودة، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح لأي سيارة تلقي مخلفات مرة أخرى، وأنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات حيال أي سيارة يتم ضبطها.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمحافظ القليوبية بمدينة الخانكة بمنطقة الجبل الأصفر، لمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة، حيث تفقد أعمال الحملة المكبرة التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية في نطاق منطقة محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وكليات جامعة الأزهر بالمنطقة، باستخدام 50 سيارة حمولة 50 طنا، و5 لوادر كبيرة، حيث تم إزالة أكثر من 105 آلاف طن قمامة حتى الآن.

تطوير محيط قصر محمد علي

وفي سياق آخر، تفقد المحافظ منطقة محيط قصر محمد علي بشبرا الخيمة، حيث تابع أعمال إنشاء الأرصفة وتجميل السور أمام معهد التعاون الزراعي، كما التقى المحافظ بمهندسي الموقع، وشدد على دفع الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، مشددا أيضا على متابعة أعمال النظافة والتجميل بالمنطقة المحيطة بالقصر، ومراجعة أعمال الإنارة وتهذيب الأشجار.

كما تابع المحافظ أعمال توسعة الطريق الدائري بحي غرب وشرق شبرا الخيمة، والخصوص، والقلج بالخانكة، حيث تم تسليم معظم القطاعات بنطاق محافظة القليوبية، وجارٍ الانتهاء من إزالة العقارات المتعارضة، واستكمال أعمال صب الخراسانات والأساسات، حيث وجه المحافظ المسئولين بحي غرب شبرا الخيمة بالمتابعة الجيدة لأعمال التطوير التي تتم، والتواجد بشكل مستمر وتذليل العقبات.

إزالة العقارات المتعارضة مع تطوير الدائري

وأكد «الهجان» على مواصلة جهود إزالة العقارات المتعارضة مع مسار توسعات الطريق الدائري، والذي ينفذ من خلال وزارة النقل وبالتعاون مع المحافظة، لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة، واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات، وتأتي أعمال التوسعة ضمن جهود الدولة فى التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى، والتى تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمخارج، والتى ستحقق طفرة كبيرة فى السيولة المرورية وتنظيم عملية انتقال المواطنين .

وخلال الجولة بمدينة شبرا الخيمة، تفقد المحافظ قطعة أرض على مقربة من محور «العصار»، تبلغ مساحتها 5 أفدنة، حيث وجه المحافظ بدراسة استغلالها بشكل حضاري منظم، لنقل أحد أسواق مدينة شبرا الخيمة اليها.