محافظ القليوبية: إزالة 172 حالة تعدي على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ19

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه منذ انطلاق الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن حملة «حق الشعب»، والتي انطلقت 19 يناير الجاري، نجحت الحملة في إزالة 172 حالة بمساحة بلغت 9 آلاف و663 مترا مربعا بمدن بنها وطوخ والقناطر الخيرية.

جاء ذلك خلال اجتماع «الهجان»، اليوم الأربعاء، للوقوف على آخر المستجدات، ومتابعة تنفيذ الموجة الـ 19، وبحث آلية الانتهاء من تنفيذ إزالة التعديات على المجاري المائية وأملاك الري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور: الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، اللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، علي عقيل السكرتير العام المساعد، اللواء عمرو أبو رية مساعد مدير الأمن للأمن العام، العميد عبد اللطيف أبو الخير المستشار العسكري، بالإضافة إلى ممثلي مديريات: الري، الأوقاف، الزراعة، حماية النيل، بجانب مديري إدارات الأملاك بالوحدات المحلية المختلفة.

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محافظ القليوبية يستعرض توصيات مجلس الوزراء

واستعرض محافظ القليوبية، توصيات اجتماع أمين عام مجلس الوزراء، واجتماع مجلس المحافظين الأخير، وكذلك الكتاب الدوري رقم 1/13 بتاريخ 2 يناير الجاري، كما ناقش التعليمات الصادرة عن اجتماع لجنة إنفاذ القانون، واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

تنفيذ القانون بكل حسم

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة، وتنفيذ القانون بكل حسم للانتهاء من كل الحالات المستهدفة ضمن الموجة 19، مشددا على ضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية أمن القليوبية والجهات المسؤولة، وعلى الاستمرار في تنفيذ الإزالات على التعديات والتعامل معها بشكل فوري وحاسم.

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وأشار إلى أهمية إعداد حصر كامل من الجهات المسؤولة بكافة التعديات، ووضع الحلول المناسبة لتذليل كافة المعوقات التي تواجه إزالة التعديات على أراضي الدولة، موجها بضرورة الجاهزية من استعداد تام لإنهاء كافة التعديات وتوفير المعدات اللازمة للإزالة، لعدم تعطيل سير الحملات المكبرة المستمرة في أنحاء المحافظة، مع ضرورة توافر قاعدة بيانات للأراضي الإجمالية المطلوب إزالتها يتضمن ما تم إزالته منها والمتبقي وخطة التنفيذ.