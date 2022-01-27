«الصحة»: نستهدف تطعيم 70% من المواطنين قبل الربع الثاني من 2022

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنَّ عدد جرعات كورونا المستخدمة للتطعيم وصل لـ62 مليون جرعة، تنوعت ما بين جرعة أولى وثانية، إذ جرى تطعيم 42% من الفئة المستهدفة، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف تطعيم 70% من المواطنين قبل الربع الثاني من 2022، «لكي نستطيع القول بأريحية إن الآن يمكننا ممارسة حياتنا بشكل أقرب من الطبيعة».

ارتفاع إصابات كورونا في مصر

وأضاف «عبد الغفار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أن مصر تشهد ارتفاعا في أعداد إصابات فيروس كورونا بشكل ملاحظ كما يشهد العالم، بسبب المتحور الجديد أوميكرون الذي يمتلك سرعة في الانتشار أكثر من المتحورات الأخرى.

وأفاد بأن الارتفاعات السابقة في الإصابات كان يقابلها ارتفاع بنفس نسبة الدخول للمستشفيات، والشيء الجيد في هذه الموجة أن الارتفاع في أعداد الإصابات لا يقابله ارتفاع طردي بنفس نسبة الدخول للمستشفيات، وبالتالي معدلات الإشغال في مستشفيات العزل آمنة للغاية.

وسيلتان لتقليل الإصابات والوفيات

وأشار إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة السكان عقد اجتماعا، أمس، مع المسؤولين في الوزارة للاطمئنان على معدلات دخول المستشفيات وتوفر الأسرة والأدوية، «نحن نملك وسيلتان للتقليل من شدة الإصابة ومعدلات الإصابة والوفيات، وهما التطعيم والإجراءات الاحترازية».

وعن عقار «مولونوبيرافير»، قال إنه دواء فموي للبالغين الذين يعانون من الإصابة الخفيفة أو المتوسطة بفيروس كورونا، ويخشى أن تنتقل حالتهم إلى إصابة شديدة، وهم أصحاب الأمراض المزمنة مثل كبار السن أو من يعانون في نقص بالمناعة.

ونوة بأنه سيتم إتاحة هذا العقار من خلال المستشفيات فقط، سواء التابعة لوزارة الصحة أو الجامعية، في هذه المرحلة، لأنه جرى الموافقة عليه للاستخدام الطارئ، مشيرا إلى أنّ هذا الدواء يستخدم في بداية ظهور أعراض كورونا.