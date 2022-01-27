استشاري مناعة: لا علاقة بين الإصابة بمتحور أوميكرون وآلام الظهر

قال الدكتور عبد الجواد هاشم، استشاري المناعة والفيروسات، إن طقس فصل الشتاء يسبب بعض الآلام في مناطق بالجسم مثل الظهر، لافتًا إلى أن آلام الظهر مرتبطة بالأعصاب التي تخرج من العمود الفقري.

وأضاف «هاشم»، في مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أنّ فيروس أوميكرون ظهر منذ فترة، ولا علاقة بينه وبين آلام الظهر، مستطردًا: «1 في المليون من الأعراض الجانبية للتطعيم قد يسبب التهابا في الأعصاب، والعلاقة بين أوميكرون وآلام الظهر غير واضحة».

آلام الظهر قد ترتبط بالإنفلونزا

وتابع استشاري المناعة والفيروسات، بأن آلام الظهر قد تكون مرتبطة بالإنفلونزا، إذ يفرز الجسم مجموعة من المواد التي تعرف باسم «سيتوكيد»، والتي تؤدي إلى حدوث بعض الأعراض في الجسم، مثل ارتفاع درجة الحرارة، وهذه إحدى الأعراض التي ينتجها الجسم لنفسه كإشارة لكل أعضائه بأنه تعرض لمؤثر غريب.

وذكر استشاري المناعة والفيروسات، أن الجهات المعنية منحت المواطنين 120 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، ولم تظهر أي حالة من الحالات المذكورة كآلام أسفل الظهر، ولم تظهر سوي حالة واحدة ظهرت في إنجلترا مرتبطة بأحد أنواع اللقاحات.

اللقاحات آمنة للأجنة

وفي وقت سابق، تحدثت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج في منظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط، عن تطعيم الحوامل بتطعيمات كورونا، مشددة أنّه آمن للأجنة، ويقوم بتقليل فرص الإصابة بالفيروس المستجد.

ولفتت إلى عدم وجود أي لقاح لمتحور أوميكرون، وأوصت بالتوسع في تطعيم سكان إقليم شرق المتوسط بلقاحات كورونا.