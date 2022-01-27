مسلم: الصحافة مهنة حياة والخبر سلعة سريعة البوار.. الشغلانة مش زي زمان

وجه الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس شبكة قنوات «DMC» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، مجموعة من النصائح المهمة للمنسقين الإعلاميين بمديريات الشباب والرياضة، مؤكدا ضرورة الرد على الشائعات وعدم التسويق لها، موضحا أن الوسيلة الإعلامية في الوقت الحالي بها تطورات كبيرة ويجب على المنسقين في مديريات الشباب والرياضة أن يكونوا ملمين بذلك، مشددا في الوقت ذاته على أن جريدة «الوطن» أصبحت الأولى على المنطقة في التفاعل.

وأضاف «مسلم» خلال كلمته في الملتقى الأول للمنسقين الإعلاميين بمديريات الشباب والرياضة، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أنه يجب على المنسق الإعلامي معرفة أفضل وقت لنشر الأخبار المتعلقة بنشاط هيئته، وأن يكون ملمًا بالتقنيات الفنية، موضحًا أن الصحفي في الوقت الحالي لابد أن يكون ملما بأساسيات التصوير والمونتاج.

مسلم: الصحافة مهنة حياة والخبر سلعة سريعة البوار

وقال: «الشغلانة مش زي زمان ليها ميعاد محدد في طباعة الجريدة والصحفي يروح البيت»، مؤكدًا أنه يجب على الصحفي التفاعل بشكل لحظي مع الأحداث: «لو ماتفاعلتش هتحصل كارثة ومتابعينك هيروحوا لحد تاني»، موضحا أن الصحافة مهنة حياة والخبر سلعة سريعة البوار.

وأوضح أنه يجب على المنسق الإعلامي معرفة مواعيد الصحف الورقية في الطباعة وأن يكون مبادراً ويقدم أخبار على مدار الساعة، مشدداً على الاتفاق على صيغة واحدة في العمل تجمع المنسقين في مديريات الصحة أو الرياضة أو أي تخصص آخر.

الدكتور محمود مسلم: «الوطن» أصبحت الأولى على المنطقة في التفاعل

وأكد الدكتور محمود مسلم، أنه يجب على المنسق الإعلامي التحرر من فكرة القيد الرسمي: «مش كل خبر لازم أكتب فيه اسم الوزير ومدير المديرية والإدارة»، وأن يعي مفردات عمل الصحفيين في المؤسسات الإعلامية، لافتًا إلى أنه في حالة وجود فساد معين يجب نشر المعلومة: «خايفين على زميل واحد مش خايفين على سمعة دولة!».

ووعد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، المنسقيين الإعلاميين في مديريات الشباب والرياضة بزيارة لمؤسسة «الوطن» و«DMC» للتعرف على مفردات العمل الإعلامي، لافتا إلى أن جريدة «الوطن» أصبحت الأولى على المنطقة في التفاعل.

وأشار إلى أنه في الفترة من 2011 حتى 2015 حدثت مشكلة جذرية للإعلام وهي أن الأمور تتطور بسرعة دون مواكبة والبلد «مقلوبة مفيش حد فاضي يتابع»، إلا أن الأمور انتظمت في الوقت الحالي وخريطة الإعلام تُرسم من جديد ولا يزال الإعلام المصري مؤثرا في المنطقة، مؤكدا أهمية منح الناس أملا بصدق دون أي تزييف، مسترشداً بمشروع قناة السويس الجديدة: «سألت رئيس هيئة قناة السويس على فلوس المشروع قال لي رجعت في 15 يومًا».