مسلم: الإعلام لن ينتهي طالما يوجد منتج وخبر يحتاجه الجمهور

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الجلسة الرابعة من فعاليات الملتقى الأول للمنسقيين الإعلاميين، بعنوان «إستراتيجية الإعلام المصري في ضوء الجمهورية الجديدة: رؤية مقترحة»، بحضور الدكتور الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة «الوطن»، التي أدارها المذيع يوسف عابدين من التلفزيون المصري.

وأعرب الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عن سعادته بالتواجد مع شباب المنسقيين الإعلاميين بمديريات الشباب، قائلا: «وأتوجه بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعوته الكريمة لحضور الملتقى».

مسلم: ملتقى المنسقين الإعلاميين في المحافظات فكرة رائدة

أكد «مسلم» أن تنفيذ مُلتقى المنسقين الإعلاميين في محافظات الجمهورية فكرة رائدة ومميزة، ويساهم في إحداث نقلة نوعية تبرز دور الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وتسويق رسالتها الإعلامية في نطاق المجتمع المحلي، فالمنسق الإعلامي في حاجة ضرورية إلى التدريب علي مهارات التفاعل اللحظية بمهارات تكنولوجية مختلفة، إضافة إلى مهارة القراءة والكتابة.

وأشار إلى أن الإعلام ينقل الواقع وأكثر انتشارًا ورائد في المعرفة ويرتقي بهذا الواقع وطريقة التفكير وتعزير المنطق والعقلانية فيه، وعليه فإن تطوير بعض البرامج أصبح ضروريا لجعلها أكثر تعبيرا عن الواقع المحلي وتطلعات المجتمع، كما أن الإعلام لن ينتهي طالما هناك منتج وخبر يحتاج الجمهور إليه، لكن الوسائل تختلف باختلاف سرعة التكنولوجيا، ومؤسسات الشباب لها دور كبير لنشر عملية الوعي وكذلك المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية .

وأوضح أن العمل الإعلامي الآن يتمتع بالتسهيلات التكنولوجية الحديثة لإنتاج مخرج إعلامي متميز يستطيع الوصول لأكبر عدد من الجمهور، مستخدمًا جميع أشكال الجذب والإبهار للمتلقي؛ لوصول المعلومة له دقيقة وعلى قدر كبير من السرعة، ولذا يتطلب من المنسقين الإعلاميين مواكبة التطور التكنولوجي؛ لتأهيل أنفسهم لهذا السباق المتجدد يومًا بعد يوم، ومن الضروري أن يكون لديهم ثقافة متنوعة في شتى المجالات مستندة إلى الفهم والوعي والاستيعاب؛ لإنتاج المادة الإعلامية المناسبة للحدث.

مسلم: الإعلام يلعب دورا إيجابيا في عهد الرئيس السيسي

واختتم حديثه بأن الإعلام المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يلعب دورًا ايجابيًا من خلال نشر وتغطية المشروعات القومية العملاقة التي تحدث على أرض الواقع وتوصيل ما يحدث للمواطنين، خاصة أن هناك طفرة حقيقة تحدث في مجالات عدة مثل الطرق والكباري وخلق شرايين جديدة لمصر والأمور تغيرات تمام في هذا المجال وهذا على سبيل المثال للمشروعات العملاقة التي تحدث على الأرض.

من جانبه، استهل وزير الشباب والرياضة ، كلمته، بشكر الدكتور محمود مسلم على المشاركة في هذا الملتقي الهام، الذي يعد أحد ركائز وخطة الدولة حتى عام 2030، بالعمل على التنمية الإعلامية المتكاملة لقطاعات الشباب والرياضة في جميع محافظات الجمهورية، خاصة في ظل هذا التطور المتسارع في وسائل الإعلام وأدواته وأساليبه.

توحيد السياسة الإعلامية للوزارة تتواكب مع التطور التكنولوجي

وأكد أن عملية توحيد السياسة الإعلامية للوزارة خلال المرحلة الراهنة تتواكب مع التطور التكنولوجي السريع مع رؤية الدولة المصرية لبناء جمهورية جديدة بطاقات الشباب المصري، وعملت الوزارة على إنشاء سياسة إعلامية واضحة وربطها مع جميع المديريات، سرعة أداء مضمون الخدمات والأنشطة بالبنية التحتية الرقمية، سعيا للاعتماد مستقبلاً على قواعد البيانات وآليات الذكاء الاصطناعي.

ولفت «صبحي» إلى أن الوزارة لديها رؤية ثاقبة بالاستدامة والاستثمار في العنصر البشري وتمكين الكوادر الشبابية المبدعة كركيزة لاستدامة التميز الإعلامي، وذلك برفع مستوى التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتعليم وتبادل الخبرات والمعلومات، وتشجيع الإنتاج الإعلامي والتنسيق الإعلامي، التعايش داخل المؤسسات الإعلامية لأخذ الخبرات اللازمة والكافية من المعرفة الإعلامية.

ويحمل الملتقى الذى تستمر فعالياته حتي الـ29 من يناير الجاري، عددًا من المحاور الرئيسية المهمة، منها السياسات الإعلامية في ضوء إستراتيجية بناء الإنسان وفقا لرؤية مصر 2030، تطييقات صحافة الفيديو، صحافة الموبايل، الاعلام الإلكتروني، كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، الترويج والتسويق الإعلامي، المراسم والبروتوكولات، تنظيم المؤتمرات الصحفية، تحليل المضمون وقياس الرأي العام، والرصد والمتابعة الاعلامية.