«الصحة»: 5 شركات وطنية تنتج 150 ألف جرعة من عقار فموي ضد كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة مستعدة دائما لأسوأ السيناريوهات الخاصة بـ«كوفيد - 19»، لافتا إلى أن هناك زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ولكن ليس هناك زيادة في نسب دخول المستشفيات، لأن معدلات الدخول آمنة.

متحور جديد من أوميكرون

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك انخفاضا في معدل الوفيات، مشيرا إلى أن هناك تحور جديد اسمه «بي أو 2» متفرع من سلالة أوميكرون وموجود منذ ديسمبر الماضي، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء يوضح أن هذا المتحور مثير للقلق ولكنه سريع الانتشار، وأقل في حدته من سلالة «دلتا».

5 شركات وطنية تنتج عقارا فمويا

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن التطعيم المضاد يجعل الأشخاص المصابين بالفيروس أقل احتياجا للدخول المستشفيات، كما أن الأعراض تكون أخف، مبينا أن مصر بها 5 شركات وطنية أنتجت عقارا مضادا لفيروس كورونا يساعد في التقليل من معدلات الإصابات وشدتها، وبالتالي التقليل من دخول المستشفيات.

وأشار إلى توافر مواد خام لتصنيع 150 ألف جرعة، ولكن تم تصنيع 25 ألف جرعة حاليا، لافتا إلى أن ميزة هذا العقار تتمثل في أنه يؤخذ عن طريق الفم.

وذكر أن مصر هي الدولة الرابعة على مستوى العالم والأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تملك هذا العقار، مشيرا إلى الموافقة عليه من هيئة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأمريكية وهيئة الدواء في مصر أيضا.

دور الدواء في مقاومة كورونا

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الدواء يتم تناوله مع بداية الإصابة، بحيث يوقف التحول من الإصابة البسيطة إلى الشديدة.

وأوضح، أن المسافة الآمنة بين الأشخاص لتفادي الإصابة متر واحد، وسيتم التأكيد على تفعيل إجراءات ارتداء الكمامات، وعدم دخول المصالح الحكومية إلا بعد الحصول على اللقاح.

تطعيم الأصغر من 18 عاما

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر تدرس إعطاء اللقاح لسن أصغر من 18 سنة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لأن يحيى المواطن المصري حياة كريمة صحيا وماديا، ولكن هذا يحتاج تنسيقا بين القطاع الخاص والحكومي والمدني.