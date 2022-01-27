استعدادات لمواجهة الطقس السيئ وحملات لإزالة التعديات بأسوان

تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار والطقس السيء، طبقاً لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولي الجهات المختصة، من خلال مركز الأزمات وغرفة عمليات المحافظة، تطورات الأوضاع على مدار الساعة، لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة، بالتنسيق مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.

محافظ أسوان يوجه بتكثيف أعمال النظافة

وفى السياق ذاته، شدد اللواء أشرف عطية على أستمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات، بجانب تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات، بالإضافة إلى استكمال خطة التطوير والتجميل، وتنفيذاً لهذه التوجيهات قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بإزالة تعديات على أراضى الدولة بقريتي «حاجر الميتمية» و«حاجر أبو خليفة»، بمركز إدفو، على مساحة 3 آلاف متر مربع، كما تم تنفيذ حملة نظافة عامة لرفع مخلفات محصول القصب الناتجة من تحرك الجرارات والمقاطير بمحازاة خط سير قطارات قصب السكر إلى مصنع سكر إدفو.

رفع كفاءة مستوى النظافة والتجميل بمدينة أبو سمبل

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بشن حملة نظافة مسائية برفع القمامة والتراكمات بمنطقة السوق داخل المدينة، فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية برفع مستوى النظافة والتجميل، حيث يجري تنفيذ أعمال رفع المخلفات ودهان الأشجار وتهذيبها، بجانب رفع كفاءة البلدورات ودهانها، مع الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها من رفع كفاءة مكتب بريد حي الفردوس، كما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بإزالة عدد 2 حالة تعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك أثناء تنفيذ أعمال رفع التراكمات وتسوية الأتربة بالشارع الرئيسي للمدينة.