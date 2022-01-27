«الزراعة» ترفع درجة الاستعداد القصوى لتقليل تأثير الطقس على الإنتاج

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، قيادات الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات، لمتابعة تأثير موجة الطقس غير المستقر على الإنتاج النباتي والحيواني ورفع درجة الاستعداد لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

التشديد على ضرورة التواصل مع المزارعين

اطمأن «القصير» على حالة المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، كما تلقى العديد من التقارير من قيادات الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات، حول تأثير موجة الطقس السيئ، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة مع المزراعين والمربين لتخفيف تأثير هذه الظروف عليهم.

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رفع درجة الاستعداد القصوى

وجه وزير الزراعة، خلال اللقاء، برفع درجة الاستعداد القصوى والتواجد الفعلي على أرض الواقع، لطمأنة المواطنين ومساعدتهم في حل مشكلاتهم، وأيضا التواصل الدائم مع وسائل الإعلام لإرشاد المزراعين والمربين، بإعلان كيفية مواجهة هذه الظروف وتخفيف آثارها السلبية.

بالإضافة إلى ذلك تابع الوزير، منظومة توزيع الأسمدة، مشددا على ضرورة مراعاة المرونة في توزيعها في فترة الإجازات لتلبية احتياجات المزارعين في ظل هذه الظروف.

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أيضا، شدد «القصير» على المسؤولين عن حماية الأراضي باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية ومنع البناء عليها باستغلال فترة الإجازة.

يذكر أن وزارة الزراعة سبق وأصدرت توصياتها وإرشاداتها الفنية للمزراعين والمربين، لتوعيتهم بكيفية التعامل مع موجهة الطقس غير المستقر التي تشهدها البلاد حاليا.