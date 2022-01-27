أحوال الطقس اليوم: موجة صقيع ونشاط للرياح والحرارة تصل لـ3 تحت الصفر

تحذيرات شديدة أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية على مدار الأيام الماضية، بشأن أحوال الطقس اليوم، خاصة في ظل موجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، إذ تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وقد تمتد خفيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وأوضحت الهيئة، أنه بعد أن شهدت العديد من المحافظات سقوط أمطار متفاوتة الشدة صاحبها سقوط لحبات البرد؛ وأجواء شديدة البرودة صاحبها تسجيلات منخفضة لدرجات الحرارة تبعا للمحطات الأرصاد الجوية؛ ومن المتوقع أن تقل اليوم فرص سقوط الأمطار على المناطق الداخلية وتبقى قائمة علي السواحل الشمالية والوجه البحري.

كما تتكون الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، ويتشكل الصقيع علي المزروعات في شمال الصعيد، على أن يستمر نشاط الرياح علي مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج.

أحوال الطقس اليوم في مصر

وأشارت الأرصاد إلى أن أحوال الطقس اليوم في مصر تشهد برودة خلال ساعات النهار على غالبية المناطق، فيما تشهد جنوب سيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، على أن تشهد بعض المناطق نشاط لحركة الرياح كالقاهرة الكبرى، الوجة البحري، السواحل الشمالية، وسط سيناء، وشمال الصعيد، ويكون الأجواء غائمة على جنوب سيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد.

أحوال الطقس اليوم مساءً

وتشير توقعات خبراء الطقس إلى أن أحوال الطقس اليوم مساءً، تشهد برودة شديدة خلال ساعات الليل، تصل حد الصقيع على كل من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وسيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد.

كما تشير التوقعات إلى وجود اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ليصل ارتفاع الأمواج به إلى 3.5 متر، وتكون الرياح شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، يصل ارتفاع الأمواج به إلى 2.5 متر، وتكون الرياح شمالية غربية.

أحوال الطقس اليوم ودرجات الحرارة

وحددت الهيئة، خلال البيان الصادر عنها، بشأن أحوال الطقس اليوم، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على أنحاء البلاد كافة، إذ تصل درجات الحرارة لـ3 مئوية تحت الصفر على سانت كاترين، كما تسجل درجة واحدة على مدينة نخل، أما على القاهرة فتكون الصغرى المتوقعة 6 مئوية، وعلى الاسكندرية تصل لـ9 درجات، وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

القاهرة 15 06

الإسكندرية 15 09

وادي النطرون 14 08

طنطا 15 07

شبين الكوم 15 07

دمنهور 15 07

بلطيم 15 08

مطروح 13 08

السلوم 15 08

سيوة 14 03

بورسعيد 15 08

دمياط 15 08

الزقازيق 15 08

المنصورة 14 08

الإسماعيلية 15 08

السويس 15 08

العريش 15 08

رفح 15 08

رأس سدر 15 08

نخل 12 01

نويبع 16 11

طابا 15 10

كاترين 05 03-

الطور 16 10

شرم الشيخ 17 11

الغردقة 16 11

مرسى علم 18 10

الفيوم 15 04

بني سويف 15 04

المنيا 14 03

أسيوط 14 03

سوهاج 15 04

قنا 15 05

الأقصر 16 06

أسوان 17 07

إدفو 17 07

أبو سمبل 17 07

الوادي الجديد 15 05

شلاتين 17 10

أبو رماد 18 10

حلايب 18 11

رأس حدربة 17 10.