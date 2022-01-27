أحوال الطقس اليوم الخميس.. صقيع وأمطار وبرودة رغم «التحسن النسبي»

حرصت هيئة الأرصاد الجوية على طمأنة المواطنين وإعلان أحوال الطقس اليوم، فوفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد، تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة اليوم مقارنة بها أمس الأربعاء، لكن رغم هذا الارتفاع فإن الشعور بالبرد والصقيع سيستمر حتى نهاية الشهر الجاري، مدعوما بنشاط للرياح الذي يزيد من إحساسنا بالبرودة بشكل عام، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

أحوال الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية شعور المواطنين بانخفاض في الحرارة بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية، رغم ارتفاعها عن ما كانت عليه أمس الأربعاء، وبشكل عام يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح)، ومحافظات شمال الصعيد (بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج)، يكون مائل للبرودة على محافظات جنوب الصعيد (قنا - الأقصر - أسوان)، فيما تشهد جنوب سيناء طقس معتدل، وعلى كل الأنحاء يكون الطقس شديد البرودة ليلا، هكذا هي أحوال الطقس اليوم في جميع المحافظات المصرية.

ويتكون الصقيع في الساعات الأخيرة من الليل، والصباح الباكر على عدد من المناطق أبرزها شمال الصعيد وسيناء، وتتواصل الثلوج في التساقط على مرتفعات سانت كاترين والتي تسجل درجات حرارة تحت الصفر.

درجة الحرارة الآن

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة الآن على القاهرة تصل 9 درجات مئوية، وذلك وسط تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والتي يصاحبها سقوط أمطار تكون ما بين المتوسطة والغزيرة فهي متفاوتة الشدة، هذه الأمطار قد تصل إلى مناطق متفرقة في القاهرة الكبرى لكنها تكون خفيفة، ولن تؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين.

وفيما يلي بيان لدرجة الحرارة الآن والمتوقعة مساءً على جميع المحافظات المصرية:

القاهرة 15 درجة للعظمى، والصغرى 06

وتسجل محافظة الإسكندرية 15 درجة للعظمى، والصغرى 09

طنطا تسجل 15 درجة للعظمى و07 للصغرى

شبين الكوم 15 07

دمنهور 15 07

بلطيم 15 08

مطروح 13 08

السلوم 15 08

سيوة 14 03

بورسعيد 15 08

دمياط 15 08

الزقازيق 15 08

المنصورة 14 08

الإسماعيلية 15 08

السويس 15 08

العريش 15 08

رفح 15 08

رأس سدر 15 08

نخل 12 01

نويبع 16 11

طابا 15 10

أما مدينة سانت كاترين فتسجل أقل درجة حرارة في مصر، فتكون 05 درجات للعظمى، و03- للصغرى.

الطور 16 10

شرم الشيخ 17 11

الغردقة 16 11

مرسى علم 18 10

الفيوم 15 04

بني سويف 15 04

المنيا 14 03

أسيوط 14 03

سوهاج 15 04

قنا 15 05

الأقصر 16 06

أسوان 17 07

إدفو 17 07

أبو سمبل 17 07

الوادي الجديد 15 05

شلاتين 17 10

حلايب 18 11

حالة الطقس الآن

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ أمس الأربعاء كان ذروة موجة الصقيع، وأن حالة الطقس الآن تشهد تحسنا نسبيا، يصاحب هذا التحسن إحساس بالبرودة والصقيع يزيد مع فترات الليل، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتلة الهواء شديدة البرودة التي تشهدها مصر الآن.

ووفقا لتصريحات «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «أكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين محمود السعيد ونهى درويش، أن النشاط النسبي للرياح الآن يزيد من الإحساس ببرودة الطقس بشكل عام، مؤكدة على وجود فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق خاصة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والدلتا، ويصل الإحساس بالبرودة حد الصقيع في بعض المناطق بشمال الصعيد والمدن الجديدة ووسط سيناء، حيث تسجل هذه المناطق درجات أقل من 5.

حالة الطقس غدا الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس غدا الجمعة مزيدا في تحسن حالة الطقس، وذلك متأثرة بسطوع أشعة الشمس لفترات أطول، كما تعود الشبورة المائية مرة أخرى على الطرق الزراعية، لكن رغم ذلك يكون الطقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية، ويكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل حد الصقيع ليلا على السواحل الشمالية (العريش - بورسعيد - مطروح - الإسكندرية)، ويكون الطقس شديد البرودة على مناطق شمال وجنوب الصعيد خاصة في فترة الليل.

كما تشهد بعض المناطق سقوط أمطار تكون بين الخفيفة والمتوسطة خاصة على محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، مع نشاط للرياح في هذه المناطق.