حسن الرداد: نفسي أعيش في السعودية.. استقبال الناس هنا كله حب ودفا

عبر الفنان حسن الرداد عن سعادته البالغة بسبب حضوره حفل «جوائز صناع الترفيه JOY AWARDS»، المقام في المملكة العربية السعودية، بنسخته الثانية، والذي يحتفي بأهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب، من قلب العاصمة الرياض.

وقال الفنان حسن الرداد خلال لقاء في قناة «mbc1» «استقبال الناس هنا كله حب ودفا، الواحد مش حاسس بالبرد، أنا عاوز أعيش في السعودية بسبب الحب ده كله، والنشاط الفني في الرياض بقى مكان استراتيجي وبقى بيطلع منها أعمال فنية كبيرة، فأنا مبسوط جدا وحاسس إني في مكان فيه كل حاجة الإنسان محتاجها وسعيد بشكل شخصي لأني بحب الفن واللي بيقدر الفنانين».

حسن الرداد قدم مسرحية نص الليل

يذكر أن الفنان حسن الرداد كان موجودا منذ فترة قريبة في السعودية لتقديم مسرحية «في نص الليل» خلال فعاليات موسم الرياض، ويشاركه في بطولتها غادة عادل، ريم مصطفي، محمد عبد الرحمن، مصطفي هريدي، مصطفي بسيط، ومن إخراج عمرو عرفة، وتعتبر هذة التجربة هي التجربة الأولى للمخرج عمرو عرفة في الإخراج المسرحي.

مسرحية «نص الليل» عمل مسرحى مستوحى من كتابات الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد عرض لأول مرة في موسم الرياض، وذلك بعد أن أعاد تقديمه الكاتب أيمن بهجت قمر.

حسن الرداد يحتفل بتأهل المنتخب لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

كان الفنان حسن الرداد احتفل مع جمهوره ومتابعيه بالأمس عقب فوز المنتخب المصري، وصعوده الي دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022، حيث كتب عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا: «ألف مبروك لرجالة منتخب مصر، أداء رجولي، وإن شاء الله ترجعوا بالبطولة».