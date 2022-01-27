الغضبان: موظفو الموارد البشرية بمحافظة بورسعيد وراء حصولها على الأيزو

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن حصول محافظة بورسعيد على شهادة الأيزو 9001 جاء بعد أن حصلت على أفضل محافظة في العالم العربي من دولة الإمارات العربية المتحدة، مبينا أن بورسعيد كانت أول محافظة تفعل الرقمنة وأسلوب التأمين الصحي الشامل بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن الموظفين تلقوا تدريبات لتقديم خدمة للمواطن على أعلى مستوى، وتم تطوير المحليات.

دورات مستمرة للعاملين في المحافظة والمصالح الحكومية

وأضاف «الغضبان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن محافظة بورسعيد تقدم خدمة مميزة مثل التأمين الصحي الشامل ويشار بالبنان إلى المحافظة، مبينا أن الموظفين في المحافظة لهم دورة تدريبية مستمرة كل عام من أجل تطوير مهاراتهم.

موظفو الموارد البشرية اقترحوا التقديم للحصول على شهادة الإيزو

وأوضح محافظ بورسعيد، أن موظفي الموارد البشرية رشحوا المحافظة للتقديم للحصول على الأيزو بعد وجود بنية تحتية جيدة في المحافظة تؤهلها لتحقيق هذا الأمر، لافتا إلى أن الحكومة هي من حققت البنية التحتية السليمة في المحافظة، متابعا: «سيادة الرئيس قال نحلم وإحنا شعب جميل وشعب محافظة بورسعيد يستاهل أفضل من كده ويستاهلوا الأحسن دايما وإن شاء الله هنحافظ على تفوق المحافظة».