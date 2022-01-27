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إصابة ميرهان حسين بفيروس كورونا

كتب:

ياسمين محمود
08:43 م | الخميس 27 يناير 2022
ميرهان

ميرهان

أعلنت الفنانة ميرهان حسين، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت صورة وعلقت قائلة «كورونا.. الحمدلله على كل شئ.. اللي اتعامل معايا مؤخرا يكشف ربنا يحفظكم جميعًا.. دعواتكم».

 

مسلسل «أنا وهي»

وعُرض مؤخرا لميرهان حسين مسلسل «أنا وهي»، من بطولتها مع أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأشرف عبد الباقي، ومحمود البزاوي، وسلوى محمد علي، وندى عادل، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز.

وحققت ميرهان حسين نجاحاً كبيراً فى تقديم شخصية «قمر» في حكاية «وانسى روحي وياك»، من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، باحترافية وبراعة، إذ تعد هذه التجربة أولى بطولاتها المطلقة، خصوصا وأنها مختلفة عن الأنماط الدرامية التي قدمتها سابقا.

 

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