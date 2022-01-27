الأرصاد تحذر قائدي السيارات: شبورة مائية على الطرق بداية من صباح الغد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد عودة الشبورة الصباحية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، موضحة أنه من المقرر عودتها بداية من صباح الغد الجمعة الموافق 28 يناير، وتستمر حتى اليوم التالي السبت 29 من الشهر الجاري.

وأوضح خبراء الأرصاد أن الشبورة ستختفي بداية من يوم الأحد 30 يناير، وتعود مرة أخرى بداية من الثلاثاء وتستمر حتى الأربعاء على نفس الطرق السابق ذكرها.

حالة الطقس بداية من الغد حتى 2 فبراير

ووفقًا لبيان الأرصاد، فإن الفترة المذكورة تشهد فيها البلاد طقسا باردا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للبرودة على جنوب الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة أن البلاد ستشهد صقيعًا في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، فضلا عن وجود نشاط الرياح على بعض المناطق يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من «3:2» درجة مئوية.

أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة في وقت سابق عن أماكن سقوط الأمطار، إذ يتوقع أن تقل فرص سقوط الأمطار على الأنحاء كافة، لتنحصر وتكون على السواحل الشمالية والوجه البحري، مشيرة لسقوط أمطار متوسطة اليوم الخميس بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تكون الأمطار خفيفة بنسبة تتراوح بين 30 و40% على وسط سيناء وجنوب الوجه البحري.

وأخيرًا من المتوقع غدًا الجمعة استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة تصل إلى 40% على الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.