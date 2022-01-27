الأرصاد: التغير المناخي أدى لتكرار الموجات الباردة وحدوث «نوبات جانحة»

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن أن التغيرات المناخية أحدثت تأثيرا في عدد الأيام التي تكون فيها درجات الحرارة منخفضة، وتكرار الموجات الباردة، وهذا ما بدأ يحدث في السنوات الماضية، خاصة آخر 10 سنوات.

الساحل الشمالي شهد أمطار غير معتادة

وأضافت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أن البلاد شهدت خلال السنوات الماضية ظواهر جوية مختلفة تسمى بـ«نوبات الطقس الجانحة»، طبقا لتعريف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، من حيث ارتفاع كبير بالحرارة في الصيف أو انخفاض كبير في الشتاء وأمطار شديدة الغزارة بالسواحل، متابعة:«كميات الأمطار اللي بدأت تسقط على الساحل الشمالي غير معتادة عليها وأعلى من السنوات السابقة بكميات كبيرة».

وأوضحت أن البلاد شهدت خلال الأسبوعين الماضيين شهدت البلاد انخفاضات شديدة في درجات الحرارة، بسبب منخفض جوي متمركز على جزيرة قبرص، يجلب كتل هوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا يعمل بانخفاض كبير في الحرارة، كما يوجد انخفاض كبير في نسب الرطوبة، وهو العامل المؤثر الأكبر من انخفاض الحرارة.

درجات الحرارة بتطبيقات الموبايل أو ترمومتر السيارة غير معتمدة

وأكدت أن انخفاض الرطوبة كان سببها أن الهواء جاف، وقادم من طبقات الجو العليا، ويبدأ في الإسقاط رأسيًا لأسفل السطح، فيكون هواء جاف للغاية لا يحمل أي نسب رطوبة، ما يؤدي للإحساس بانخفاض الحرارة بشكل كبير.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة التي تظهر في تطبيقات الهواتف أو ترمومتر السيارة غير معتمدة، لكن درجات الحرارة الفعلية تصدرها هيئة الأرصاد الجوية وتكون وفقا للمعايير والمقاييس التي تضعها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

درجة الحرارة أمس الأقل في 2022

وأفادت بأن أقل درجة حرارة جرى تسجيلها أمس في شتاء 2022، إذ وصلت العظمى بالقاهرة لـ 11 درجة بينما الصغرى 7 درجات، لكن درجة المحسوسة كانت أقل من ذلك بقيم تتراوح ما بين درجتين لثلاث درجات.

وكشفت عن أن مصر والعالم تأثروا بالتغيرات المناخية، «الموجة فعلا طولت معانا، استمرت أسبوعين»، لافتة أن هذه الموجة لم تكن الأولى التي تشهدها البلاد، إذ أن حدثت موجة مشابهة لها في 13 ديسمبر 2013، وصلت العظمى في القاهرة 8 درجات.