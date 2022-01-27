رسم ومسرح وورش في معرض الطفل للكتاب: هات ابنك وتعالى «فيديو»

شهد الجناح المخصص للأطفال بمعرض الكتاب، إقبالا جماهيريا كثيفا من قبل الأسر المصرية، على مدار اليوم، نظرا لما يتميز به معرض الطفل للكتاب من تنوع وثراء على مستوى الشكل، إذ تتجمع الأنشطة والفعاليات في القاعة المخصصة للطفل، وتقدم العديد من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالنشء، كما يتضمن البرنامج الثقافي لجناح الطفل أربعة أركان، وهي الحكايات، الورش التفاعلية، الورش الفنية والعروض المسرحية، وتشمل هذه المحاور كافة الوسائل التعيلمية والثقافية المتعلقة بتطوير وتنمية مهارات الطفل.

تفاصيل نشاط معرض الطفل للكتاب

وقالت الدكتورة إيمان سند، مسؤولة النشاط بمعرض الطفل للكتاب، أنه على الرغم من موجة الطقس ابارد التي تشهدها البلاد حاليا، شهد الجناح إقبالا كبيرا من الأطفال لأنهم وجدوا في الجناح الفرصة الملائمة لاختيار النشاط وممارسة الهوايات المناسبة لميولهم، كذلك التنقل ما بين الفعاليات التي جرى تجميعها هذا العام في جناح واحد تيسييرا على الأسر المصرية.

وأضافت «سند» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن معرض الطفل للكتاب يخاطب هذا العام الفروق الفردية للأطفال من مختلف الأعمار، لأن كل سن لها احتياجات مختلفة، وتابعت: «لدينا مسرح عرائس وورش فنية وصناعة فخار وصلصال»، مؤكدة أن صالة معرض الطفل للكتاب تستوعب جميع الأطفال، كما يتحرك الأهالي بسهولة واطمئنان على الأطفال.

وأكدت أن الأطفل لا يملون من المكان، وغالبا لا يرغبون في مغادرته إلا بعد تجربة المشاركة في فعاليات الأركان الأربعة للجناح، خاصة أن الناشر لا يقتصر على التنوع فقط، ولكن بالتجدد على مدار اليوم، لذلك فالأطفال يفضلون قضاء اليوم بالكامل في الجناح.

فعاليات معرض الطفل للكتاب

وأشارت إلى أن الأركان الأربعة، تتضمن ركن للحكي، يقدمه الأطفال من الكتاب الحكائيين، وركن للورش مقسم إلى مجموعة من الورشة التدريبية والفنية، وركن المسرح والعرائس والأغاني، وركن رابع للورش التفاعلية، وهو ما يهدف لتعليم الأطفال أنشطة جديدة، وبعض هذه المسرحيات لها أهداف تعليمية، فالجناح يقدم أعمال جميع ناشري كتب الطفل والوسائل التعليمية.