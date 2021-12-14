غادة والي: أفريقيا تفقد 88.5 مليار دولار سنويا بسبب الفساد «فيديو»

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمن العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، اليوم، إن الدورة التاسعة من مؤتمر مكافحة الفساد، التي تنظمها مصر بمدينة شرم الشيخ حاليًا، يناقش خلالها الكثير من النقاط المهمة التي تخص عدد من قضايا الفساد على مستوى مجالات مختلفة، مؤكدة أهمية هذا المؤتمر بالنسبة لدول العالم أجمع ولدول قارة أفريقيا بالأخص.

وأضافت «والي»، في حوار عبر zoom، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن القارة الأفريقية تعاني من فساد كبير، مشيرة إلى أن بعض التقديرات توضح أن تلك القارة تفقد سنويا 88.5 مليار دولار في صورة أموال مهربة من القارة، موضحة في ذات الوقت أن هذا الرقم يقارب 4% من إجمالي الناتج المحلي للقارة، كما أنه يساوي نصف المبلغ المطلوب لتعويض عجز أفريقيا السنوي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

3 تريليونات دولار خسائر العالم جراء الفساد

وأشارت وكيل الأمن العام للأمم المتحدة، إلى أن قارة مثل أفريقيا لها الكثير من الاحتياجات بمختلف المجالات، وتفقد الكثير من أموالها عن طريق الفساد، مؤكدة أن العالم أيضا بشكل كامل يعاني من التبعات والآثار السلبية لهذا الفساد، لافتة إلى أن بعض التقديرات تؤكد أن العالم يتعرض لخسائر مادية تقدر بنحو 3 تريليونات دولار، إلى جانب الآثار السلبية التي تنتج عن الفساد على مستوى الجوانب السياسية والمجتمعية وكافة المجالات.

عدم الاستقرار السياسي يقلل رغبة الدول في محاربة الفساد

وأردفت أن غالبية دول العالم مهتمة بشكل كبير بمحاربة الفساد، مؤكدة أن هذا يظهر بشكل واضح في عدد الدول المشاركة بالدورة التاسعة من مؤتمر مكافحة الفساد المنظم بمدينة شرم الشيخ، لافتة إلى أن رغبة الدولة في محاربة الفساد تقل فقط حين تفتقد هذه الدول إلى الاستقرار السياسي، مثل الحروب والأزمات الداخلية.