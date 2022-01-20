استشاري المناعة: الفروق الإكلينيكية بين الإنفلونزا وأوميكرون صعب تحديدها

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقًا، آخر تطورات متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، موضحًا أن مصر تشهد زيادة في الأعداد وبخاصة أن متحور أوميكرون سريع الانتشار، وهذا ما ظهر في عدد المصابين وفقا لتسجيلات وزارة الصحة والسكان ومن خلال العلاجات الخاصة والمستشفيات.

عقبة: زيادة عدد الحالات بالتزامن مع موسم الشتاء

وأضاف «عقبة» في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» الذي يعرض على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين محمود السعيد ونهى درويش: «نشهد زيادة فى عدد الحالات وخاصًة مع دخول موسم الشتاء وانتشار حالات البرد والأنفلونزا الموسمية لذلك يجب الالتزام بجميع الأساليب الوقائية والإجراءات الاحترازية لنقى أنفسنا».

وتابع رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقًا، أنه من الصعب إكلينيكيا التفرقة بين الأنفلونزا وأوميكرون لأن الفيروسين يصيبان الجهاز التنفسي العلوى وهذا عكس متحور دلتا الذي كان يصيب الرئة ويتسبب فى نقص الأكسجين، لافتًا إلى أن أوميكرون يتميز بارتفاع بسيط في درجات الحرارة والكحة الجافة في بعض الأحيان.

ضرورة العزل الفوري

ونصح أشرف عقبة، مصابي الأعراض التنفسية بعزل أنفسهم فورا لأن الإصابات في هذه الفترة أصبحت عائلية، موضحًا أن العالم مازال يسجل حالات وفيات منها لدى الشباب والأطفال، موضحًا أن أوميكرون لم يعد يفرق بين الكبار والصغار، حيث تظهر بعض أعراض الإصابة على الأطفال.

ونصح «عقبة» بتشديد الإجراءات الاحترازية لأن أوميكرون سريع الانتشار، حيث إنه يختلف عن الأنفلونزا التي ينقل المصاب بها العدوي لـ 2 أو 3 حالات لكن أوميكرون ينقل العدوي لـ14 أو 16 شخصا.