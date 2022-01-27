بريد الوطن .. دعوة لتعديل لوائح انتخابات الأندية

بالرغم من أن الانتخابات التى تمر بالمصريين تعتبر قليلة، ما بين انتخابات رئاسية ومجلسى النواب والشيوخ، والنقابات، وهى معدودة، وعلى فترات متباعدة، لكنها تحمل المعاناة للمصريين، خاصة انتخابات الأندية، فبالرغم من أن الانتخابات الرئاسية ومجلسى النواب والشيوخ تتم على مستوى الجمهورية، وتتم الاستعانة بأكثر من نصف مدارس مصر لإجراء العملية الانتخابية، ويتم مد فترات الانتخابات ليومين وثلاثة لكى تستوعب أعداد الناخبين، لكن ذلك لا يحدث مع انتخابات الأندية، التى تتم فى مقر واحد، حتى لو كان للنادى أكثر من فرع، ويكفى ما شاهدته فى انتخابات النادى الأهلى مؤخراً نتيجة للزحام الشديد بالقرب من مقر النادى، حيث قام أفراد المرور بـ«كلبشة» أعداد كبيرة من السيارات، وإعطاء مخالفات لآلاف السيارات للركن فى الممنوع (وهذا حقهم ولا اعتراض عليه طالما أن الشخص مخالف فيتحمل نتيجة مخالفته)، لكن لماذا لا يتم تنويع مقار الانتخابات، خاصة إذا كان للنادى أكثر من فرع؟ وأن يتم مد أيام الانتخابات لأكثر من يوم، مثلما يحدث فى الانتخابات الأخرى، رحمة بالناخبين ولزيادة المشاركة، بل إن من يحتاج لهذا التعديل النادى الذى له مقر وحيد فهو أولى بهذه التعديلات.

وجيه فوزى حسن

مدير عام الإعلام - هيئة البترول

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