فيلم لعبة شيطان مستوحى من «الحوت الأزرق»: احذر من تطبيق إلكتروني يراقبك

تصدر فيلم «لعبة شيطان»، محركات البحث في جوجل، بعد العرض الخاص له أمس، بطولة باسم سمرة، ونخبة من نجوم الفن، وتدور أحداثه حول رصد تطبيق إلكتروني يتحكم في مستخدميه، من خلال رصد تحركاتهم عبر هواتفهم، وهو نفس هدف لعبتي «مريم والحوت الأزرق»، اللتان سببتا حالة من الذعر بين الأهالي الذين كانوا يخشون على أبنائهم من لعبهما.

فيلم «لعبة شيطان» يتشابه مع لعبتي «مريم والحوت الأزرق»

وتدور أحداث فيلم «لعبة شيطان» حول مجموعة من الشباب تدفعهم ظروفهم إلى مصير مجهول يواجهونه من خلال تطبيق إلكتروني، يرصد تحركاتهم وتفاصيل حياتهم اليومية عبر الهواتف التي يمسكونها طوال اليوم.

وتشترط اللعبة على كل المشاركين فيها تنفيذ أوامر ما يسمى بـ الشيطان، وحش اللعبة، والذي يسيطر على حياتهم ويرشدهم لعالم الجريمة بالإجبار.

وتصدر فيلم «لعبة شيطان» الترند عقب عرضه أمس، بإحدى دور العرض السينمائي بالقاهرة، وسط حضور جميع أبطال الفيلم، ومن أبرزهم باسم سمرة، مي القاضي، أحمد سلطان، منة بدر تيسير، مني ممدوح، إلى جانب حضور مخرج العمل إبرام نشأت، والمؤلف أحمد عبد الفتاح عثمان.

وحضرعدد من نجوم الفن لدعم أبطال فيلم «لعبة شيطان»، وأبرزهم الفنانة لقاء سويدان وإلهام عبد البديع والمخرج ياسر الباجوري.

أعمال باسم سمرة بعد «لعبة شيطان»

ويستعد الفنان باسم سمرة، لطرح فيلم «أشباح أوروبا» بالمشاركة مع هيفاء وهبي، والذي انتهى من تصويره العام الماضي.

وتدور أحداث فيلم «أشباح أوروبا»، حول سيدة تجسد شخصيتها هيفاء وهبي، تنجب 3 توائم ويضطر زوجها إلى بيع ثلاثة من أبنائهما بسبب الفقر، مما يدفعها إلى تركه والسفر، وتتوالى الأحداث بحدوث صراعات بين الأشقاء في المستقبل.

ويشارك في بطولة فيلم «أشباح أوروبا» هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، باسم سمرة، أروى جودة، بجانب مشاركة عباس أبو الحسن، ومن إخراج، محمد عبد الرحمن حماقي، والسيناريو والحوار أمين جمال، وقصة كريم فاروق.