أبطال فيلم «لعبة شيطان» يحتفلون بطرحه في دور العرض

أقامت الشركة المنتجة لفيلم لعبة شيطان، العرض الخاص للفيلم، بحضور جميع أبطاله، داخل إحدى سينمات مدينة الشيخ زايد.

وحضر الحفل من أبطال الفيلم، باسم سمرة ومي القاضي وأحمد سلطان ومخرج الفيلم إبرام نشأت، والمنتج خالد عاصي، ومنة تيسير، ومنى ممدوح، ومؤلفه أحمد عبد الفتاح عثمان.

أبطال فيلم لعبة شيطان

«لعبه شيطان»، بطولة باسم سمرة ومنذر رياحنة ومحمد عز وأبطال SNL بالعربي، إسلام إبراهيم ونانسي صلاح وأحمد سلطان ومصطفى أبو سريع ومي القاضي والعديد من نجوم الفن.

حضر من الضيوف، كل من الفنانة إلهام عبدالبديع والفنانة لقاء سويدان والمخرج ياسر الباجوري.

ينتمي الفيلم إلى نوعية التشويق والإثارة، وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول، يتحكم به شيطان من الإنس، متمثل في تطبيق إلكتروني خبيث، يتسلل إلى هواتفهم الذكية، ويسيطر على حياتهم، ويدفع بهم إلى الهاوية.

أفلام نصف العام

يتنافس الفيلم في موسم نصف العام مع عدد كبير من الأفلام في شباك التذاكر، من ضمن الأفلام المنافسة «الجريمة» لأحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني، و«بره المنهج» لماجد الكدواني وروبي و«من أجل زيكو» بطولة منة شلبي وكريم محمود عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي، و«مربع برمودا» بطولة مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل وروجينا وهنا شيحة.

كما يتنافس مع فيلم «ليلة قمر 14» بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، ياسمين رئيس، خالد أنور، مي الغيطي، أحمد مالك، أحمد الفيشاوي، وفيلم «أبو صدام» بطولة محمد ممدوح، وأحمد داش، و«الكاهن» بطولة حسين فهمي، درة، إياد نصار، جمال سليمان، ومن المقرر أن يعرض الأيام المقبلة، فيلم «حامل اللقب» بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني، وفيلم «فارس» بطولة أحمد زاهر وحسين فهمي ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.