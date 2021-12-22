«العدل الأمريكية» تكشف سرقة 100 مليار دولار من أموال «إغاثة كورونا»

سرقات تُقدر بأكثر من 100 مليار دولار، كشفت عنها الخدمة السرية بالولايات المتحدة الأمريكية من أموال برامج الإغاثة التي تمّ تخصيصها للشركات والأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب وباء فيروس كورونا «كوفيد-19».

تحقيق من قبل الخدمة السرية لمكافحة عمليات الاحتيال

وقال المنسق الوطني بالخدمة السرية لمكافحة عمليات الاحتيال الخاصة بأموال الإغاثة المخصصة لمواجهة تداعيات الوباء، «روي دوتسون»، إنَّ هذا التقييم يستند إلى القضايا التي تُحقق فيها الخدمة السرية وبيانات وزارة العمل وإدارة الأعمال الصغيرة، دون أن تشمل قضايا الاحتيال المتعلقة بالوباء والتي رفعتها وزارة العدل، بحسب ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس».

عمليات احتيال واختفاء عشرات المليارات من الدولارات

وأكّد «دوتسون»، أنَّ 3% من إجمالي 3.4 تريليون دولار اختفت من الخزينة، بفعل الاحتيال في إعانات البطالة، وحسب وزارة العمل، فإن 87 مليار دولار من إعانات البطالة قد تكون دُفعت «بشكل غير صحيح»، حيث أنّ جزء كبير منها اختفى بسبب عمليات احتيال.

وقالت الخدمة السرية إنَّها كشفت اختفاء أكثر من 1.2 مليار دولار في أثناء التحقيق في قضايا الاحتيال الخاصة بتأمينات البطالة والقروض، لافتة إلى استعادة أكثر من 2.3 مليار دولار من الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال، وأوضحت الخدمة السرية أن لديها أكثر من 900 تحقيق جنائي نشط في جرائم الاحتيال «الوبائي»، مع وجود قضايا في كل ولاية، مضيفة أنَّه تمّ اعتقال 100 شخص حتى الآن على صلة بتلك القضايا.

من جهتها، قالت وزارة العدل، الأسبوع الماضي، إنَّ شعبة مكافحة الاحتيال التابعة لها، رفعت دعاوى قضائية ضد أكثر من 150 متهمًا في أكثر من 95 قضية جنائية، وصادرت أكثر من 75 مليون دولار من العائدات النقدية الخاصة بأموال «برنامج حماية شيك الراتب»، التي تمّ الحصول عليها عن طريق الاحتيال، بالإضافة إلى العديد من الممتلكات العقارية والمواد الكمالية التي تم شرائها بالأموال المسروقة.