6 خدمات توفرها مبادرة «إيجى تراك» لتسليم عربات طعام متنقلة للشباب

تقدم مبادرة «إيجى تراك» التى تطلقها وزارتا التنمية المحلية والشباب والرياضة، لتوفير عربات طعام متنقلة، 6 خدمات للشباب والمرأة والفئات العمرية من 18 حتى 55 عاما، وذوى الاحتياجات الخاصة، ومنها تدريب المتقدمين على كيفية إدارة وحدات الطعام، والتعريف بالقوانين والاشتراطات اللازمة، و تسهيل إجراءات استخراج التراخيص اللازمة، والتنسيق، للراغبين، مع موردي الأغذية والمشروبات من كبار الشركات القومية وبأسعار تنافسية، والتعريف بمواصفات الوحدات، وتوفير مجموعة من الموردين للوحدات بأسعار تنافسية وبمميزات نسبية، وتوفير أماكن تواجد وحدات الطعام وفي مواقع متميزة، والتمويل من مصادر متعددة فى حالة الإحتياج للتمويل.

كما تقدم المبادرة للمستفيدين، إمكانية العمل على توفير مزيد من فرص العمل لدعم الشباب، وتقديم التسهيلات اللازمة لكل مواطن، وهي من ضمن الأولويات.

عربة طعام متنقلة

ودعت وزارة التنمية المحلية، كل الراغبين فى الحصول على عربة متنقلة، إلى التقديم على موقع صفحة «إيجى تراك»، وتسجيل البيانات المطلوبة، شريطة انطباق الاشتراطات عليهم، حتى يحصلوا على عربة متنقلة.

الشباب من الجنسين

وطالبت وزارة التنمية المحلية، فى تقرير صادر عنها، الشباب من الجنسين، الراغبين فى الحصول على مشروع عربة طعام، بالتقديم على الصفحة الرسمية للمبادرة «إيجي تراك»، وهو متاح على موقعي الوزارتين، فى إطار دعم توفير فرص عمل، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

اشتراطات التقديم

وفيما يتعلق باشتراطات التقديم للحصول على عربة طعام، وفق القانون رقم 92 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، يشترط للتقدم، تقديم صورة الرقم القومى، وصحيفة الحالة الجنائية «حديثة»، والإجراءات المُيسرة لاستخراج التراخيص اللازمة، وقائمة بموردين الوحدات والآلات والمعدات، والمواصفات الآمنة والصحية لوحدات الطعام المتنقلة، وتحديد موقع الوحدة، والتدريب الفني والإداري، والتمويل اللازم.

8 محافظات تشمل المبادرة

ومن المقرر انطلاق المرحلة التجريبية للمبادرة فى 8 محافظات، هي الإسكندرية والشرقية وبورسعيد والقليوبية والدقهلية والمنيا وأسيوط وسوهاج، وبعدها يتم التعميم، كما قامت وزارتا التنمية المحلية والشباب والرياضة بالحصر المبدئي للأماكن التي يمكن التنفيذ بها.