«الإمارات دبي للأبحاث»: أسعار الذهب تنخفض 7% في 2022

منذ ظهور متحور «أوميكرون»، تأرجحت أسعار الذهب بين 1870 و1770 دولار للأوقية، وأمس الأربعاء، تم تداول المعدن الأصفر عند سعر 1840 دولارا، بارتفاع 0.3%.

ووفقا لأبحاث بنك الإمارات دبي الوطني، من المرجح أن يتم تداول الذهب بحوالي 1750 دولارا، في مارس المقبل، لينخفض إلى 1700 دولار، في يونيو، ثم 1650 دولارا في سبتمبر، و1600 دولار في ديسمبر، مدفوعا بارتفاع أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وانخفاض تأثير وباء كورونا على الاقتصاد العالمي.

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ويتوقع المدير الأول لاقتصاديات السوق في شركة الإمارات دبي الوطني للأبحاث إدوارد بيل، أن تنخفض أسعار الذهب في عام 2022 بمتوسط سعر يبلغ 1675 دولارا للأوقية، بانخفاض نسبته 7% عن المستويات السنوية لعام 2021.

تأثير ضعيف لـ «أوميكرون» على أسعار الذهب

ذكر «بيل»: «نظرا لأن التأثير الاقتصادي لمتحور أوميكرون يبدو أقل أهمية بكثير مما كان يُخشى في البداية، فإن أسعار الذهب تبدو مستقرة بشكل غير معقول».

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ووفقا لمذكرة بحثية لشركة لشركة أكسيوري جلوبال، فإن ضغط التضخم سيستمر جنبا إلى جنب مع المعنويات السلبية بشأن الأصول والأوعية الادخارية الأخرى، لذلك من المقرر أن يختبر الذهب 3 مناطق سعرية مهمة بين 1900 و1905 دولارات على المدى القصير، 1955 و1960 دولارا في منتصف المدة.

وأضاف: «إذا ساء الوضع الاقتصادي العالمي أكثر من ذلك، ربما نتيجة للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، فقد يختبر الذهب مستوى 2000 إلى 2040 دولارا كما حدث في يوليو 2020».

وأوضحت المذكرة، أن السعر قد يتراوح بين 1750 و1900 دولار، قبل الاختراق إلى الاتجاه الصعودي الذي قد يحدث في الربع الثاني أو الربع الثالث.