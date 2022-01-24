حالة الطقس غدا.. صقيع وثلوج وتوقعات بسقوط أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن وجود مزيد من الانخفاضات في درجات الحرارة غدا الثلاثاء، إذ يسود طقس بارد نهارا بمحافظات القاهرة الكبرى، وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد البرودة ليلا، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ما يقلل فترات سطوع الشمس، بينما يستمر سقوط الأمطار بين خفيفة ومتوسطة.

وكشفت هيئة الأرصاد عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عن درجات الحرارة، كما أوضحت أنّ محافظات الوجه البحري، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد، تشهد موجة من الصقيع، بينما يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ويسود جو غائم جزئيا على تلك المناطق، مع ندرة فترات سطوع الشمس، كما يتكون الصقيع خلال ساعات الليل المتاخرة، حتى الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، وسيناء، ويستمر تكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

وأشارت الهيئة إلى وجود نشاط للرياح شمالية غربية على البحر المتوسط، ما يساعد على ارتفاع الامواج بين 2-3 متر، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والرعدية، ما يمنع الأنشطة والملاحة البحرية، كما توقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على شمال الدلتا، والسواحل الشمالية الغربية.

أمطار رعدية الأربعاء

وبالنسبة لحالة الطقس الأربعاء المقبل، أوضحت الهيئة أنّ درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير، ليسود طقس شديد البرودة على أنحاء الجمهورية كافة، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبري، وشمال الصعيد، مع وجود نشاط للرياح، وتكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا على محافظات السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، وقد يصاحبها حبات البرد، في حين ستكون خفيفة على جنوب الوجه البحري، ومدن القناة وسيناء، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 25 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 07.

السواحل الشمالية : درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.