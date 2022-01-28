أحمد الشامي يبدأ تصوير مشاهده في مسلسل الرواية

بدأ الفنان أحمد الشامي تصوير مشاهده في مسلسل الرواية بطولة الفنان أحمد فهمي، والذي كان قد تعاقد عليه مؤخرا، ويواصل خلال الفترة المقبلة التصوير بشكل مستمر حتى الانتهاء من جميع مشاهده.

أحمد الشامي في مسلسل الرواية

ويشارك الفنان أحمد الشامي فى مسلسل الرواية بجانب عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد فهمي، محمود عبد المغني، أيتن عامر، شيري عادل، ثراء جبيل، عايدة رياض.

ومسلسل الرواية ينتمي إلى نوعية الأعمال القصيرة، حيث إنه يتكون من 10 حلقات، من إخراج أمير شوقي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتدور قصة المسلسل حول جريمة قتل تحدث أثناء افتتاح عرض أحد الأعمال المسرحية ويتهم فيها كل المتواجدين داخل الافتتاح ويدخلون قفص الاتهام ومن هنا يبدأ الجميع في اتهام بعضهم البعض لإنقاذ أنفسهم.

ويجسد الفنان أحمد الشامي، خلال الأحداث، شخصية الفنان الوصول الذي يتنازل عن كل شيء من أجل الوصول لهدفه وتحقيق الشهرة ويكون من بين هذه التنازلات حبيبته التي يتركها.

أعمال أحمد الشامي

ومن ناحية أخرى، يواصل الفنان أحمد الشامي تصوير مشاهده في مسلسل «دايمًا عامر»، والذي يجمعه بالفنان مصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل ولبلبة وميرنا نور الدين وسينتيا خليفة وعدد آخر من الفنانين، والمخرج مجدي الهواري، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2022.

يذكر أن الفنان أحمد الشامي كان قد شارك مؤخرا في حكاية «بيت عز» وهي إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا»، بجانب سهر الصايغ وعصام السقا وصفاء الطوخي وسامي مغاوري وسلوى محمد علي وعدد آخر من الفنانين.