«القومي للمرأة» يطلق المرحلة الثالثة من مشروع الادخار والإقراض الرقمي

في إطار مشاركة المجلس القومي للمرأة فى الأعمال التحضيرية لمشروع تنمية الأسرة المصرية بقرى «حياة كريمة»؛ أطلق المجلس فاعليات المرحلة الثالثة من مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، وذلك خلال الفترة من 23 وحتى 27 يناير 2022.

وأكدت إنجي اليماني، المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس، على أن المرحلة الثالثة للمشروع تضمنت التدريبات الفعلية لمشرفي المحافظات المستهدفة وهي (الأقصر - أسوان - أسيوط - سوهاج - الشرقية - المنيا - قنا - الدقهلية - الجيزة)، على منهجية الادخار والإقراض التقليدي، تمهيدا لنقلها للميسرات والمشرفين الميدانيين، ممن سيتم اختيارهم بمرحلة لاحقة للعمل بالمحافظات المستهدفة، وتكوين المجموعات الادخارية بالقرى، موضحة أن من قام بالتدريب هم مشرفو محافظات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، ممن لهم خبرات سابقة بالمشروع وتلقوا تلك التدريبات مسبقا.

وشمل التدريب تعريف المنهجية ومفهوم الادخار والتكافل، وتوضيح هدف المجموعات، والتدريب على كيفية إدارة تلك المجموعات، وكيفية تكوين الجلسة بها، وأيضا التدريب على كيفية عمل ميثاق الجلسة، وإجراء الانتخابات للأعضاء بداخل المجموعة، بالإضافة إلى جلسة مخصصة عن مهارات المدرب، وشملت آخر جلسة قيام مشرفيين المحافظات بتقديم عروض توضح مدى استيعابهم لمفهوم المنهجية.